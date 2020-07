Stasera in Tv: cosa vedere sabato 11 luglio 2020

Su Rai 1 “Una voce per Padre Pio”, su Rai 2 “Tutti i sospetti su mia madre”, su Rai 3 “Troppo forte”, su Rete 4 “Una vita”, su Canale 5 “Ciao Darwin”, Su Italia 1 “Kung-Fu Panda 2”, su La7 “Un marito per cinzia”, su Tv8 “Casinò”, su Nove “Il cason Vannini”, su Sky Cinema “D.N.A.”, su Fox “Grey’s Anatomy”, su Premium Cinema “Now You See Me”, su Iris “L’ultimo appello”, su Rai Movie “The Walk”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 11 luglio 2020

RAI

Rai 1 – Una voce per Padre Pio, da oltre 20 anni Rai1 ha voluto dare a Padre Pio la visibilità degna dei Grandi Santi. Grazie alla Rai, si è potuta conti nuare quella missione di sollievo della sofferenza umana che tanto stava a cuore a Padre Pio. Nel 2020, anno della Pandemia di Corona Virus, più che mai abbiamo bisogno di messaggi che rappresentino la speranza, la rinascita e la vita. Al timone del Char ity Show, anche quest’anno, ci sarà Flavio Insinna e, come per gli anni precedenti, in modo sobrio ed elegante, si fonderanno musica, racconti e testimonianze.

Rai 2 – Tutti i sospetti su mia madre., Claire è una madre iperprotettiva con sua figlia Maddy. Una notte, la scopre in auto insieme ad un ragazzo e lo minaccia di morte. Il giorno dopo, il ragazzo viene trovato pugnalato in camera sua.

Rai 3 – Troppo forte, Oscar Pettinari, borgataro romano, sogna un futuro da attore cinematografico o, almeno, da stuntman. In attesa del successo, passa il suo tempo a Cinecittà raccontando rocambolesche avventure su improbabili set cinematografici.

Rai Movie – The Walk, New York, 1974. L’acrobata Philippe Petit tenta un’impresa folle: traversare su una fune lo spazio fra le sommità delle Torri Gemelle. Storia vera, dal libro “Toccare le nuvole” dello stesso Petit.

MEDIASET

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1 – Kung-Fu Panda 2, secondo capitolo per il simpaticissimo panda gigante Po. Dovra’ combattere insieme ai suoi amici un pericoloso nemico che viene dal passato: il perfido Lord Shen.

Premium Cinema – Now You See Me, anche i maghi possono trasformarsi in ladri e ingannare l’FBI in un susseguirsi di colpi di scena.

Iris – L’ultimo appello, un giovane avvocato cerca di ottenere la grazia per suo nonno, razzista convinto, condannato a morte per aver ucciso due bambini.

ALTRE EMITTENTI

La7 – Un marito per Cinzia, Tom Winston è un avvocato vedovo che vive insieme ai tre figli. Quando incontra Cinzia, figlia di un direttore d’orchestra, decide di assumerla come governante, ma ben presto se ne innamora.

Tv8 – Casinò, Sam Rothstein, l’allibratore preferito del boss della mafia di Kansas City, viene nominato direttore di un grande Casinò a Las Vegas, aggirando con un cavillo la necessaria licenza. Gli affari prosperano e la mafia gli affianca come guardaspalle il temibile Nicky Santoro. Frattanto Sam si innamora di una prostituta, Ginger McKenna, e decide di sposarla…

Nove – Il caso Vannini, uno speciale dedicato alla tragedia della morte di Marco Vannini, con testimonianze, filmati e opinioni di esperti

Sky Cinema 1 – D.N.A. – Decisamente non adatti, risate a volontà nella commedia diretta e interpretata da Lillo & Greg, con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola si incontrano dopo molti anni e decidono di scambiarsi i codici genetici, andando incontro a una sequela di equivoci.

Fox – Grey’s Anatomy, Meredith, Richard e Alex affrontano le conseguenze della denuncia per frode fatta dalla Bailey. Tom intanto ottiene nuove responsabilita’ all’ospedale.

(Nella foto Ciao Darwin)