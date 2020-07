Magalli e Volpe continuano a litigare a reti unificate

Quotidiano Nazionale, pagina 35, di Barbara Berti.

Stoccate via social, repliche in diretta tv, messaggi di solidarietà e altre frecciate al veleno: anche a distanza Giancarlo Magalli e Adriana Volpe continuano a litigare. Senza esclusione di colpi. Il rapporto tra i due conduttori è incrinato dai tempi de I fatti vostri, lo show di mezzogiorno di Rai2, che la Volpe ha lasciato – con tanto di strascichi giudiziari – a maggio 2017.

Se il conduttore è sempre protagonista della “piazza” del secondo canale Rai, l’ex modella prima si è messa in gioco partecipando al Grande Fratello Vip 4 su Canale 5 e poi si è trasferita su Tv8 dove ora conduce, insieme ad Alessio Viola, il nuovo programma Ogni mattina, partito lo scorso 29 giugno.

Nella puntata del 6 luglio, la conduttrice e il giornalista hanno dato vita a un siparietto comico. «Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!», ha detto la Volpe. E Viola, con il sorriso sulle labbra, ha replicato: «Ma che hai detto il numero? Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino a dire l’età…». Il riferimento (per niente casuale) è a quando la Volpe fece gli auguri per i 70 anni all’allora suo compagno di conduzione su Rai2, cosa evidentemente percepita da Magalli come “mancanza di riservatezza” della showgirl: la guerra tra i due iniziò così.

La nuova lite

Ovviamente la nuova battuta è arrivata a Viale Mazzini, e Magalli ha rilanciato. Su Facebook ha scritto (e poi cancellato): «0,9%, tutti zitti, chi deve capire capisce…» riferendosi agli ascolti del nuovo programma della Volpe che, però, zitta non è stata. In avvio della puntata del 7 luglio ha tuonato: «Vorrei fare una replica a un post che Magalli ha scritto ieri, e che oggi prontamente ha tolto. In questo messaggio c’era una emoticon, un gesto, che dice “stai zitta”. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi star zitta. Non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Tu caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto per le persone e di non avere rispetto delle donne. E questo non te lo permetto».

(Nella foto Adriana Volpe e Giancarlo Magalli)