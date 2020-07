Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 9 luglio 2020

I programmi di prima serata in tv di giovedì 9 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Che Dio ci aiuti, Suor Angela e Suor Costanza aspettano l’arrivo di una nuova novizia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivela una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza però c’è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare.

Rai 2 – Hawaii Five 0, nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati…

Rai 3 – Mia Martini – Fammi sentire bella, un racconto a più voci narrato da coloro che con Mimì hanno realmente condiviso la vita e i momenti della sua carriera: dagli esordi all’abbandono delle scene, dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte; dai ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela, alle testimonianze di colleghi e amici, come Caterina Caselli e Dori Ghezzi, e dei grandi autori che per lei hanno scritto canzoni senza tempo.

Rai Movie – Tutti i soldi del mondo, 1973: alcuni uomini mascherati rapiscono a Roma un ragazzo di nome John Paul Getty III, nipote prediletto del magnate del petrolio Jean Paul Getty, l’uomo più ricco (e più avido) del mondo. Quando arriva la richiesta di riscatto da parte dei rapitori, il tycoon si rifiuta di pagare. Allora Gail, madre del giovane, e Fletcher Chace, ex agente Cia ed esperto negoziatore, inizieranno una sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere la somma necessaria per il riscatto.

Mediaset

Rete 4 – I Legnanesi, la comicità de I Legnanesi racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Canale 5 – Temptation Island, il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra

Italia 1 – Fast & Furious – Solo parti originali, terzo capitolo dell’adrenalinica saga con Vin Diesel e Paul Walker. L’agente O’Conner e Dom Toretto devono affrontare un comune nemico, trafficante di eroina.

Iris – Alaska, alla morte della moglie, Jake si trasferisce coi suoi due figli in Alaska. Un giorno, l’aereo con cui lavora, precipita, ed i figli vanno a cercarlo

Premium Cinema – John Wick, Keanu Reeves è un ex killer che ha voltato pagina e cominciato una nuova vita. Ma qualcosa lo costringe a tornare sui suoi passi e affrontare i fantasmi del passato

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv 8 – Un’estate romantica, Alana (Emeraude Toubia), lavora sulle app di incontri e, nel corso degli anni, si è fatta un’idea ben precisa sull’amore. Le sue convinzioni verranno messe a dura prova quando, tornata a casa in Florida, ritrova Kai (Tom Maden), il suo primo amore dei tempi del liceo.

Nove – Behind Enemy Lines, Chris Burnett, pilota assegnato alla portaerei americana Vinson, di stanza al largo della Bosnia, scalpita per poter essere finalmente protagonista di una “vera missione” di guerra. Stanco e frustrato dal solito tran tran, il giovane, da qualche tempo, medita addirittura di chiedere il congedo. Non immagina lontanamente come la sua sete di azione stia per essere appagata. Il giorno di Natale Burnett viene convocato dall’ammiraglio Reigart che gli assegna un compito all’apparenza innocuo: una ricognizione fotografica. Peccato che, quello che inizia come volo di routine, prenda una pessima piega quando, con il suo F18, Chris si ritrova a sorvolare una zona che non avrebbe mai dovuto vedere. Abbattuto dalla contraerea serba, Burnett, insieme al copilota Steakhouse, si lancia con il paracadute. Ma a terra li aspetta una pessima accoglienza. E, mentre Steakhouse viene freddato da un commando serbo, Chris si lancia in una folle fuga per salvarsi la pelle.

Sky Cinema 1 – Mother’s Day, dal regista di “Pretty Woman”, una commedia con Jennifer Aniston e il premio Oscar Julia Roberts. Le romanzesche esistenze di tre donne e un uomo si intrecciano alla vigilia della Festa della Mamma, tra amori nascenti, ex coniugi, figli da gestire e segreti da nascondere. Ci sono mamme single, altre che hanno paure di invecchiare e altre ancora che hanno dato la precedenza alla carriera.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

