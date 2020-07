Palinsesti: Discovery conferma tutto tranne Amici

Italia Oggi, pagina 20, di Andrea Secchi.

Dal punto di vista dell’offerta streaming, però, potrebbe presto esserci una novità. Finora Discovery ha avuto Dplay+, Eurosport Player, GolfTv, ovvero servizi pay destinati a pubblici specifici. In futuro però potrebbe nascere anche una piattaforma che li unisca magari in coesistenza con i prodotti originari. «Fino a oggi abbiamo molto battuto sul punto di tenere le audience separate e targetizzate», ha spiegato Araimo, «ma non escludiamo che in futuro si possa ragionare anche su un prodotto che le integri».

Per ora, comunque, c’è un ulteriore espansione della penetrazione dei contenuti del gruppo on demand. Discovery ha infatti concluso un accordo con Triboo e avrà i propri video (con anche la pubblicità) nei 50 siti verticali di quest’ultimo con una reach potenziale di 13 milioni di utenti al mese.

A proposito di contenuti per tutti i canali del gruppo, Laura Carafoli, svp chief content officer di Discovery, ha parlato di 20 nuovi format italiani (oltre ai 50 internazionali), realizzati «con un occhio attento a lavorare a 360 gradi: non esiste un contenuto che non sia pensato per una fruizione non lineare». Confermati tutti i programmi di maggior successo: Fratelli di Grezza, Deal with it, Accordi&Disaccordi, Bake Off, Matrimonio a prima vista, Primo appuntamento, Cortesie per gli ospiti, mentre dopo sette anni termina il daytime di Amici che tornerà su Mediaset. Fra le novità arriverà la versione italiana di Ti spedisco in convento con casting già aperti per ragazze partecipanti e conventi.