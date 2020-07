Ascolti tv 6 luglio digital e pay: Gangs of London a 356mila free+pay. Ghost riemerge forte sul Nove

Ascolti tv, dinamiche pay: per SkyTg24 le news delle 13 a 136mila e 1%

Non è successo niente di strano e Michele Riondino ha vinto facile, ancorché calando – lunedì 6 luglio – con le repliche de Il giovane Montalbano, che su Rai1 ha raggiunto il 20,5% di share, con tutte le altre proposte generaliste sotto il 9%. Sulla tv a pagamento in evidenza cinema, serie e news. Questo il bilancio dell’operazione lancio free+pay di Gangs of London: per l’episodio 1 (ore 21.15 e 22.55, Sky Atlantic; ore 21.30, TV8) 356 mila spettatori medi (incluso +1, on demand e Primissime)

Su Sky Cinema Uno e SkyCinema Drama il film 18 Regali a 156mila spettatori cumulati. Per SkyTg24 le news delle 13.00 a 136mila e 1%; per Timeline dalle 15.00 alle 15.30 spettatori a quota 129mila e 1,1%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Nove

In prima serata sul Nove Ghost fantasma ha raccolto 590mila spettatori con il 3,2%. Su Real Time Vite al limite a 332mila e 1,6%. Sul 20 10.000 A.C. a 332mila con l’1.6%. Su Iris Batman raccoglie 267mila spettatori con l’1,4%. Su Rai Premium Uno chef in corsia a 224mila spettatori e l’1,1%. Su La5 Non fidarti di nessuno a 217mila e 1,04%. Su TV8 Gangs of London ha riscosso 206mila spettatori e l’1%. Su Rai4 Daredevil a 202mila spettatori con l’1%. Su Cine34 Casotto a 193mila e 0,94%. Su Rai5 Omaggio a Ennio Morricone a 179mila e 0,8%. Su Rai Movie Premiazione Nastri d’Argento a 62mila e 0,3%.

In access su Tv8 4Ristoranti a 434mila e 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds a 357mila spettatori con l’1,8%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 322mila spettatori e 1,6%.

In preserale su Tv8 Cuochi di Italia 231mila spettatori con l’1,4%. Sul Nove Airport Security a 154mila spettatori e 0,9%.

La mattina su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 79mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio su TV8 Vite da Copertina 254mila spettatori con il 2,8%. Su Rai Movie Il mercenario 146mila e 1,5%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Ghost)