Ascolti tv analisi 6 luglio: Riondino senza rivali. Leone supera Tornatore e Joffre. Meloni pareggia Salvini da Porro. Si sveglia Moreno

Su Rai1 la replica de Il Giovane Montalbano cala un po’ ma raggiunge il 20,5% e stacca il più visto dei film che aveva come colonna sonora la musica di Ennio Morricone: C’era una volta in America, sulla terza rete, che batte di misura Baaria, su Canale5. Sul secondo gradino del podio sale però Made in Sud, mentre Porro con la Meloni supera Italia1. Male In Onda.

Dinamiche ascolti: Non scende sotto il 20% la fiction Palomar, tutti gli altri sotto il 9%

Il commissario Michele Riondino in servizio ordinario su Rai1 – in replica da Vigata lunedì 6 luglio con Sette Lunedì (per Il Giovane Montalbano 3,894 milioni di spettatori ed il 20,5%, aveva avuto 4,352 milioni di spettatori e 22,3% sette giorni prima) – ha distanziato nettamente Canale 5, che in ricordo di Ennio Morricone trasmetteva il film più denso di Giuseppe Tornatore (Baaria ha conquistato 1,383 milioni e 8,3% di share, i siciliofili avevano già Vigata). Ma la fiction Palomar ha staccato anche la terza rete, che aveva scelto l’epico C’era una volta in America (1,392 mln e 8,1%), che quindi ha riscosso qualche spettatore in più ed un briciolo di share in meno dell’ammiraglia del Biscione.

Con tutti questi film ‘alti’ in onda, Rai2 (Made in Sud fresco) stavolta è arrivata seconda e ha battuto nettamente, oltre che le pellicole, anche Nicola Porro (con Giorgia Meloni a 1,025milioni e 6,4% a Quarta Repubblica, sette giorni prima aveva avuto 1,076 milioni di spettatori e il 6,1% con Matteo Salvini) e Italia 1 (Iene su Chico Forti a 925mila e 6,2%), che invece hanno superato solo il cult de La7 (Mission a 418mila e 2,3%). E’ questo in sintesi il bilancio di una serata alla fine contrassegnata dai tre film musicati dal maestro Morricone, con la classifica ‘avulsa’ che segnala la grande resa del titolo cult di Sergio Leone.

In access su Rai1 dopo l’intervista al maestro Ennio Morricone contenuta in Che tempo che fa (3,659 milioni ed il 17,9%), Techetechete ha conseguito 4,276 milioni di spettatori con il 20,5%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3,075 milioni di spettatori con uno share del 15%.

Ecco però nella stessa fascia, la graduatoria dei talk, dove per adesso Luca Telese e David Parenzo non funzionano in maniera esaltante. Su Rai2 Tg2 Post con Manuela Moreno alla conduzione e tra gli ospiti Carlo Cottarelli, Gennaro Sangiuliano e Mario Moretti Polegato, ha ottenuto 1,186 milioni di spettatori e il 5,7% di share ed ha battuto la concorrenza. Su Rete4 Stasera Italia, con Michele Emiliano, Maurizio Belpietro, Marcello Sorgi, Chiara Geloni, Fabio Massimo Castaldo da Veronica Gentili, ha avuto 1,075 milioni e 5,3%. Su La7 In Onda si è fermato a 986mila e 4,8% con Carlo Calenda e Norma Rangeri ospiti di Parenzo e Telese.

Ecco tutte le altre partite di giornata

Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena ha avuto 1,994 milioni (18,3%) nella prima parte e 3,333 milioni (23,5%) nella seconda parte. Su Canale 5 la replica di Avanti il Primo! a 1,247 milioni di spettatori con 12% di share e quella di Avanti un Altro! 2,143 milioni con il 15,9% di share.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate 15,2%, C’è tempo per 12,9%. Su Rai3 Agorà Estate al 5,2% di share e Mi Manda Rai3 Estate 4,3%.

A mezzogiorno su Rai1 Per un pugno di dollari 9,2%. Su Canale 5 la replica di Forum 14,5%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4% e 3,3%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te al 9,9%, Il Paradiso delle Signore 10,1%, La Vita in Diretta Estate ha fatto 13,4%. Su Canale5 Beautiful 17,4%, Una Vita 18,8% di share, Daydreamer 21,9%, Il Segreto al 16,4% di share. Su Rai2 Resta a casa e vinci al 3%.

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 8,5% di share. Su Canale 5 Tg5 6,1%. Su Rai2 Striminzitic Show 7,4%. Su Rai 3 Linea Notte 3,22 7,4%.

Le news delle 20.00: Tg1 4,365 milioni e 24,3%; Tg5 3,351 milioni e 18,4%; TgLa7 892mila e 4,9%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Quarta Repubblica)