Ascolti tv 6 luglio 2020: Il giovane Montalbano vince, Canale5 sparisce

Ieri, lunedì 6 luglio 2020, la fiction in replica di Rai1 ha vinto nettamente la gara degli ascolti tv contro il programma comico di Rai2, terza Rai3.

Il giovane Montalbano 20,45%, Made in Sud 8,32% e C’era una volta in America 8,07%

In attesa delle presentazioni dei palinsesti autunnali, continuano le repliche estive per le reti ammiraglie generaliste. E così anche ieri sera, lunedì 6 luglio, la replica de Il giovane Montalbano su Rai1 ha vinto la gara degli ascolti tv, registrando il 20,45% di share media con 3,894 milioni di spettatori. Sette giorni fa la stessa fiction aveva raccolto il 22,28% e 4,353 milioni.

Seconda piazza per Made in Sud su Rai2 con l’8,32% e 1,575 milioni d’italiani collegati. Lunedì scorso il programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta aveva portato a casa il 7,40% e 1,411 milioni.

Medaglia di bronzo per Rai3 con il film C’era una volta in America per commemorare la scomparsa di Ennio Morricone, che ha fatto l’8,07 e 1,392 milioni.

Ascolti tv degli altri programmi

Male il film Baaria su Canale5 con l’8,25% e 1,383 milioni di contatti. Il film di Giuseppe Tornatore negli anni aveva fatto il: 15,6% e 3,4 milioni il 15 novembre 2011, 13,8% e 3,3 milioni il 26 febbraio 2013, 15,7% e 3,5 milioni il 24 gennaio 2014, 10,7% e 2,1 milioni il 2 novembre 2014. Negli anni successivi la pellicola è andata in onda su Rete4.

Il canale Nove con il film Ghost ha registrato il 3,2% di share media con 605 mila spettatori, battendo La7 che proponeva il film Mission, con musiche di Morricone, che ha fatto il 2,3% e 418 mila contatti.

In daytime brutto esordio del gameshow Resta a casa e vinci con Costantino della Gherardesca su Rai2, che h raccolto il 3% alle 14. Cala anche Ogni mattina su Tv8, con una media dello 0,86%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto il Giovane Montalbano)