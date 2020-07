Ascolti tv 5 luglio digital e pay: Napoli-Roma pay al 6,7%. Inter shock al 4,2% sul 209. Gp Austria permanenza boom: 63%

Sulla pay Napoli-Roma al 6,65% dalle 21.45. Nel pomeriggio Inter-Bologna 461mila sul canale di Sky per Dazn. Tra le native digitali free in prime time: su Giallo Profiling a 494mila e 2,8%. Su Rai 4 Ossessione omicida a 447mila e 2,9%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 420mila e 2,3%. Su Nove Restaurant Swap 372mila spettatori e 2%.

Ascolti Tv calcio Sky alle 19.30: 3,8% di share con Cagliari-Atalanta e Diretta Gol

C’erano Vanessa Incontrada e Giulia Michelini a contendersi il pubblico familiare e femminile ieri in tv, domenica 5 luglio, ma rompeva le uova nel paniere la Serie A in versione pay. Il match clou Napoli-Roma (ore 21.45, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 e 256) ha avuto 1 milione 168 mila spettatori ed il 6,7% di share, terza opzione più vista della serata. Mentre Cagliari-Atalanta (ore 19.30, Sky Sport Serie A e Sky Sport 252) ha riscosso 306 mila spettatori e l’1,9% di share; nella stessa fascia Diretta Gol (Sky Sport 251) ha avuto 311 mila spettatori e l’1,9% di share.

Dalle 17.15 alle 19.04, sul canale di Sky209 dedicato a Dazn Inter-Bologna – con i nerazzurri sconfitti per due a uno dai rossoblù in rimonta – ha conquistato 461mila spettatori ed il 4,2% di share.

Hanno contraddistinto prima e seconda parte del pomeriggio le emissioni dedicate alla Formula 1: il GP d’Austria (ore 15.10, Sky Sport Uno e Sky Sport F1) vinto da Valterri Bottas su Charles Leclerc e Lando Norris ha conseguito 1 milione 317 mila spettatori con l’11,25% di share in versione live, con il 63% di permanenza per la bellissima gara. Su Tv8 la stessa gara nel preserale ha conseguito 1,343 milioni di spettatori e l’11%.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: Giallo vince in prima serata

In prima serata su Giallo Profiling a 494mila e 2,8%. Su Rai 4 Ossessione omicida a 447mila e 2,9%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 420mila spettatori e 2,3%. Su Nove Restaurant Swap ha raccolto 372mila spettatori e 2%. Su Iris Trash 335mila e 1,9%. Su Rai Movie Finalmente sposi a 324mila e 1,7%. Su Real Time 90 Giorni per innamorarsi a 286mila e 1,5%. Su 20 In Time 259mila spettatori e 1,43%. Su La5 Stanno tutti bene 257mila e 1,4%. Su Rai Premium Made in Sud a 227mila e 1,3%. %, su Cine34 Occhio alla Perestrojka 217mila e 1,2%. Su TopCrime C.S.I. 198mila e 1,1%.

In seconda serata su Real Time 90 Giorni per innamorarsi a 454mila e 3,1%.

In access su Tv8 4 Ristoranti 434mila e 2,4. Su Real Time La domenica più tradizionale 328mila e 1,8%. Su Nove Little big Italy a 283mila e 1,6%

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Napoli-Roma)