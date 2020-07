Il calcio a porte chiuse regala bestemmie e bolle di sapone

Bestemmie, manichini e bolle di sapone

La Repubblica, pagina 35, di Antonio Dipollina.

E arrivò anche il guaio plateale dovuto al fatto che è, sì, bellissimo, ascoltare distintamente tutto quello che dicono giocatori e tecnici nel silenzio dello stadio. Ma in Inter-Bologna prima è volata una bestemmia epocale (il telecronista Callegari: «Stavolta era meglio non sentire gli effetti dal campo»). Secondo, in più, proveniva da un giocatore dell’Est. E poco dopo ecco l’espulsione di Soriano, con replay e ricostruzione audio della frase offensiva rivolta all’arbitro («Sei scarso») e drammatico inizio di dibattito su cosa avesse detto davvero.

Solidarietà, ma forse ci volevano anche generi di conforto, per il gruppo Dazn a San Siro, ieri: Cravero, Callegari, Bernardo, Russo e Gobbi. I quali nel dopogara hanno bivaccato per oltre un’ora aspettando Antonio Conte. E per passare il tempo, hanno parlato di tutto, eravamo a un passo dal ricordare le fidanzate dell’adolescenza. Cravero, che a fine gara aveva detto che Lautaro gli era piaciuto parecchio, lo meritava. Gli altri no. E alla fine Conte non è sbucato e il collegamento si è chiuso con mestizia.

Niente contro l’uso delle metafore in telecronaca, ma magari sarebbe il caso di evitare – come si è sentito in una diretta gol Serie B su Dazn – l’espressione «Grazie all’iniziativa del difensore la squadra è riuscita a uscire dal lockdown».

I manichini sugli spalti

Fleetwood-Wycombe, spareggio di serie minore inglese, in tribuna gli spettatori erano manichini, proprio quelli dei negozi di abbigliamento. Oltre a uno sponsor che ha fiutato l’affare, alcuni tifosi burloni ne hanno vestiti alcuni con capi di abbigliamento molto casual, tipici dell’allenatore del Fleetwood.

Meglio ancora per West Ham-Chelsea. Gli Hammers hanno come simbolo le bolle di sapone, che vengono sparate da uno speciale macchina ai gol e quando i tifosi cantano l’inno («I’m Forever Blowing Bubbles»). L’effetto, adesso, è notevole. Nell’occasione, bolle di sapone a mille attorno alle panchine al 94′, dopo il 3-2 decisivo: l’immagine è quella di Frank Lampard, accasciato in panchina dopo aver subito il contropiede più stupido della storia, avvilito, al centro di una miriade di bolle.

