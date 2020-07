Stasera in Tv: cosa vedere domenica 5 luglio 2020

I programmi di stasera in tv di domenica 5 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Enrico assiste a un litigio tra Fabrizio e il padre e decide di aiutarlo. Intanto Lisa scopre dei segreti che proprio Fabrizio non le aveva ancora confidato e il loro rapporto è messo a dura prova.

Rai 2 – F.B.I., gli agenti Bell e Zidan lavorano alle indagini sul rapimento di uno scienziato russo, coinvolto, in passato, nella produzione di armi chimiche…

Rai 3 – L’incredibile vita di Norman, Norman è un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a soddisfare i bisogni degli altri nella speranza di trovare un giorno rispetto e riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo immaginava?

Rai Movie – Finalmente sposi, Il duo comico napoletano degli Arteteca diretti da Lello Arena. Lei è parrucchiera, specializzata in shatush, lui fa il cassiere ed allena una squadretta di calcio. Dopo il matrimonio, perso anche il posto di lavoro, per ripianare i debiti, i due partono per la Germania.

Mediaset

Rete 4 – Freedom – Oltre il confine, avventura scoperta indagine. un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Canale 5 – Rosy Abate, dopo 6 anni Rosy è finalmente libera di riabbracciare suo figlio Leonardo, che ormai adolescente vive a Napoli innamorato della figlia di un affarista vicino alla camorra.

Italia 1 – La rivolta delle ex, Commedia sentimentale con Matthew McConaughey, Jennifer Garner e Michael Douglas. Rilettura, in chiave moderna, del Canto di Natale di Charles Dickens.

Iris – Trash, Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo. Rio de Janeiro, tre ragazzi sono coinvolti in un intrigo politico-poliziesco.

Premium Cinema – Survivor, Thriller con Milla Jovovich e Pierce Brosnan. Accusata di crimini che non ha commesso, Kate dovra’ difendersi dalla polizia e da uno spietato killer.

Altre emittenti

La7 – Chernobyl, all’alba del 26 aprile 1986, all’01:23:40, Aleksandr Akimov preme l’interruttore per l’arresto di emergenza del quarto reattore nucleare di Chernobyl. Quel gesto costringe alla permanente evacuazione di una città e sancisce l’inizio di un disastro nucleare che ha segnato la storia del mondo e il destino dell’Unione Sovietica. Seguiranno decenni di storie contraddittorie, esagerate e inesatte.

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Restaurant Swap, lo chef e imprenditore campano Gino D’Acampo arriva in diverse città italiane e mette in sfida due ristoratori agli antipodi. Si tratta di una gara di adattamento in cui i due dovranno scambiarsi il ristorante per un giorno.

Fox – Homeland, stagione conclusiva per la spy story vincitrice di 5 Golden Globe e 8 Emmy. Carrie è in ospedale e cerca di riprendersi dopo i drammatici eventi occorsi in Russia.

Sky Cinema 1 – Red Dragon, Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter in un thriller con Edward Norton e Ralph Fiennes. Un detective consulta lo psichiatra criminale per catturare un killer detto Lupo Mannaro

(Nella foto Rosy Abate)