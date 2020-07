Stasera in Tv: cosa vedere sabato 4 luglio 2020

Su Rai 1 “20 anni che siamo Italiani”, su Rai 2 “Lo specchio della vendetta”, su Rai 3 “Audace colpo dei Soliti Ignoti”, su Rete 4 “Una Vita”, su Canale 5 “Ciao Darwin”, Su Italia 1 “Alla ricerca dell’isola di Nim”, su La7 “Philadelphia”, su Tv8 “Quattro matrimoni e un funerale”, su Nove “Behind enemy lines”, su Sky Cinema “Le ragazze di Wall Street”, su Fox “9-1-1”, su Premium Cinema “Mechanic: resurrection”, su Iris “All things to all men”, su Rai Movie “Free State of Jones”.

I programmi di prima serata in tv di sabato 4 luglio 2020

Rai

Rai 1 – 20 anni che siamo Italiani, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e i loro grandi ospiti in un emozionante racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Uno show unico e originale tra momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa.

Rai 2 – Lo specchio della vendetta, i componenti di una famiglia tornano a casa dopo le vacanze, ma li aspetta una terribile sorpresa: alcuni criminali si sono insediati a casa loro. Per avere la meglio, dovranno combattere…

Rai 3 – Audace colpo dei soliti ignoti, assoldato da un sedicente gangster milanese, Peppe detto “Er Pantera” rimette insieme i vecchi compari per rapinare il furgone del Totocalcio. Con l’alibi della partita Milan-Roma, i soliti ignoti vanno in trasferta nel capoluogo lombardo dove riusciranno fortunosamente tanto ad accaparrarsi il bottino quanto a tornare a casa impuniti.

Rai Movie – Free State of Jones, l’incredibile storia vera di Newt Knight, il contadino del Sud degli States che durante la Guerra Civile Americana si ribellò all’esercito confederato. Con l’aiuto di un gruppo di agricoltori e di schiavi, Knight guidò una rivolta che portò la Contea di Jones a separarsi dagli Stati della Confederazione. Dalle sue nozze con l’ex schiava Rachel nascerà la prima comunità di razza mista del dopoguerra.

Mediaset

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1 – Alla ricerca dell’isola di Nim, una bambina, rimasta sola su un’isola deserta, fa amicizia per via elettronica con il personaggio di un libro, che in realta’ e’ una scrittrice che vive in solitudine.

Premium Cinema – Mechanic: resurrection, sequel de “Professione assassino” con Jason Statham e Jessica Alba. Un sicario sfida il suo peggior nemico quando questi gli rapisce la fidanzata.

Iris – All things to all men, l’ossessione di catturare uno dei boss della malavita di Londra, porterà un detective ad infrangere la legge, per raggiungere lo scopo.

Altre emittenti

La7 – Philadelphia, un avvocato scopre di essere sieropositivo ma non lo rivela allo studio legale dove lavora. Quando il suo segreto viene scoperto ,e lui licenziato, si rivolge ad un avvocato che lo aiuterà.

Tv8 – Quattro matrimoni e un funerale, trent’anni, sufficientemente ricco da non potersi permettere una certa trascuratezza, affascinante e donnaiolo, Charles (Hugh Grant) giura a se stesso di non sposarsi mai. In compenso viene invitato alle nozze degli amici, alle quali si presenta regolarmente in ritardo, ma dove fa incontri interessanti. Per esempio conosce l’americana Carrie (Andie McDowell) che gli fa perdere la testa. Quasi quasi vorrebbe sposarla.

Nove – Behind enemy lines, Chris Burnett, pilota assegnato alla portaerei americana Vinson, di stanza al largo della Bosnia, scalpita per poter essere finalmente protagonista di una “vera missione” di guerra. Stanco e frustrato dal solito tran tran, il giovane, da qualche tempo, medita addirittura di chiedere il congedo. Non immagina lontanamente come la sua sete di azione stia per essere appagata. Il giorno di Natale Burnett viene convocato dall’ammiraglio Reigart che gli assegna un compito all’apparenza innocuo: una ricognizione fotografica. Peccato che, quello che inizia come volo di routine, prenda una pessima piega quando, con il suo F18, Chris si ritrova a sorvolare una zona che non avrebbe mai dovuto vedere. Abbattuto dalla contraerea serba, Burnett, insieme al copilota Steakhouse, si lancia con il paracadute. Ma a terra li aspetta una pessima accoglienza. E, mentre Steakhouse viene freddato da un commando serbo, Chris si lancia in una folle fuga per salvarsi la pelle.

Sky Cinema 1 – Le ragazze di Wall Street, Jennifer Lopez, Constance Wu e Julia Stiles in un film ispirato a una storia vera. Un gruppo di spogliarelliste si allea per adescare e derubare i ricchi clienti di un club di Manhattan

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Una Vita)