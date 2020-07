Ascolti tv 2 luglio digital e pay: Roma-Udinese 3,3% su Sky. Dea batte Napoli sul 209. Rai Movie supera 20, fenomeno Cine34

Tra le native digitali free in prime time: su Rai Movie The Tourist 588mila e 2,8%; su 20 Vendetta - Una storia d'amore 407mila e 2%. Su Tv8 Vacanza d'amore a 387mila e 1,9%. Su Cine34 Selvaggi 386mila e 1,9%.

Ascolti Premier League: con la Serie A in campo, Manchester City-Liverpool, vinta dai citizens per quattro a zero, ha avuto 67mila spettatori.

Il calcio della Serie A, ma anche un programma di culto sulle generaliste, Temptation Island. Così giovedì 2 luglio, in prime time c’è stato un po’ meno spazio per le altre opzioni televisive un po’ più ‘alternative’, in un contesto in cui Filippo Bisciglia ha vinto facile la serata battendo la fiction Che Dio ci aiuti 5 in replica su Rai1.

Sulla pay c’era la Serie A e alle 19.30 sul 209 di Dazn su Sky Atalanta-Napoli ha riscosso 543mila spettatori ed il 3,1%. Più tardi il match Roma-Udinese dalle 21.45 ha ottenuto 644mila spettatori ed il 3,3%; per la Premier League, la partita Manchester City–Liverpool ha avuto 67mila spettatori. Su SkyTg24 l’edizione delle 13.00 delle news ha avuto 123mila spettatori e lo 0,9%. Su Sky Uno The Royals allo 0,1% con 27mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai Movie su 20

In prima serata su Rai Movie The Tourist 588mila e 2,8%; su 20 Vendetta – Una storia d’amore 407mila spettatori totali con il 2%. Su Tv8 Vacanza d’amore a 387mila e 1,9%. Su Cine34 il cult Selvaggi 386mila spettatori totali l’1,9%. Su Nove Stargate ha registrato 362mila spettatori e 1,8%. Su Real Time Vite al Limite 317mila e 1,5%. Su Iris The Corruptor a 301mila spettatori con l’1,48%. Su La5 Emilie Richards a 294mila spettatori con 1,41%. Su RaiPremium Tutti a Verona a 196mila e 0,94%. Su Rai4 Absentia a 187mila e 0,9%.

In access. TV8 4 Ristoranti a 490mila spettatori con l’1,5% di share. Su Rai4 Criminal Minds a 292mila e 1,5%. su Nove Little Big Italy 210mila spettatori con l’1,1%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 246mila e 1,5%. Su RaiYoYo 44gatti 140mila e 1,1%. Su Nove Body Cam ha raccolto 115mila spettatori con lo 0,8%.

Al pomeriggio su Tv8 Vite da Copertina 196mila spettatori e 2,2%.

Al mattino su Rai YoYo Shaun Vita da pecora 136mila spettatori con 1%. Su TV8 Ogni Mattina a 96mila spettatori e 1%.

Emanuele Bruno

(Nella foto Atalanta-Napoli)