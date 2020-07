Ascolti tv analisi 2 luglio: tentazioni battono tonache (in replica). Lo sprint tra InOnda (Azzolina), Tg2Post (Salvini), Stasera Italia (Tajani, Leccese)

Non c’è stata storia. La prima puntata del 2020 di Temptation Island ha fatto più ascolti e meno share di quella del 2019 (bacino più ampio quest’anno) ed ha tramortito la maratona di Che Dio ci aiuti5 in replica. Si è onorevolmente accomodato sul podio il finale di Chernobyl su La7. Al fotofinish la partita dei talk politici dell’access, con Moreno in rimonta sui vice Gruber e Palombelli.

Ascolti tv, dinamiche talk: dopo il Tg2 al 7,81%, Tg2 Post è calato al 5,2%. Di fatto competendo solo con la seconda parte di Stasera Italia, salito al 5,4%. In Onda costante sul 5%, ma lontano dalle vette gruberiane

C’era Matteo Salvini da Gennaro Sangiuliano e Manuela Moreno, ieri in access, giovedì 2 luglio. E la conduttrice ha subito in apertura dichiarato la propria solidarietà al segretario leghista dopo i fatti di Mondragone. Dopo il Tg2 (ieri a quasi 2 milioni ed il 7,81%), Tg2 Post è calato a 1,044 milioni ed il 5,2%. Di fatto competendo per orario e per durata direttamente solo con la seconda parte di Stasera Italia. Con Antonio Taiani, la rientrante Safiria Leccese, Antonio Caprarica, Luigi Toninelli, Giordano Bruno Guerri, su Rete4 la ‘vice Palombelli’, Veronica Gentili, ha ottenuto prima 916mila spettatori e il 4,9% e poi 1,1 milioni di spettatori e il 5,4%, di fatto battendo la trasmissione pubblica concorrente. Un andamento più costante hanno invece avuto Luca Telese e David Parenzo. I ‘vice Gruber’, sfoderando la indecifrabile Lucia Azzolina e Maurizio Molinari hanno conseguito 980mila spettatori e il 5%. Difficile, in un contesto del genere dire chi abbia vinto e chi abbia perso, ma televisivamente parlando due o tre cose si possono osservare: la prima è che Matteo Salvini non eccita più i meter come faceva una volta, meno che meno in un contesto troppo amichevole come quello con Sangiuliano e Moreno (l’altra presenza era Virman Cusenza); si confermano televisivamente freddi, neutri, incapaci di influire su Auditel, Toninelli e Taiani (nettamente più rilevante, per i meter, è parso il passaggio della Leccese); e alla fine così è stato meno debole del prevedibile, il passaggio del ministro grillino dell’istruzione su La7, anche se rispetto alle ultime quote di Otto e mezzo, quelle con la concorrenza del calcio della Serie A nella fascia, Parenzo e Telese si confermano sotto media di almeno mezzo milione di spettatori.

In prima e seconda serata Bisciglia fa meglio dell’anno scorso

In una prima serata molto diversa da quella di sette giorni prima a vincere è stata nettamente Mediaset. Al primo posto in graduatoria si è collocato Temptation Island. Con due coppie vip nel cast, ed un programma che è parso in avvio più ‘scritto’ di quello dell’anno scorso, Filippo Bisciglia su Canale 5 ha avuto 3,7 milioni di spettatori ed il 21,6%. La crisi, il calcio ed il clima hanno pompato la penetrazione del mezzo: la prima puntata del 2019, in onda alla fine di giugno, aveva ottenuto 3,546 milioni ed il 22,24%.

Su Rai1 le ultime repliche di Che Dio ci aiuti 5, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi nel cast, smaltite fino a tarda notte, hanno conseguito 1,860 milioni di spettatori e l’11,1% (tra le 21.37 alle 24.42). Sul terzo gradino del podio si è collocata La7 con Chernobyl, la serie cult che all’ultima puntata si è confermata sui suoi livelli (1,178 milioni di spettatori ed il 5,5%). In un fazzoletto, infine, sono arrivati i telefilm di Rai2 (Hawaii Five-0 954mila spettatori ed il 4,4%, Ncis New Orleans 800mila spettatori e 4,3%) e il film di Italia 1 (The Fast and the Furious: Tokyo Drift a 873mila e 4,5%). Vicini anche il cult di Rete4 (La casa stregata con Renato Pozzetto e Gloria Guida, a 767mila spettatori e 3,8% di share) ed il talk di Rai3 (Ogni cosa è illuminata con Camila Raznovich a 720mila spettatori ed il 3,4%).

Le altre partite della giornata

In access questi gli equilibri tra le ammiraglie: Su Rai1 Techetechete 3,4 milioni di spettatori con il 17,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2,994 milioni di spettatori con uno share del 15,4%. Su Rai 2 90° minuto ha registrato 1,122 milioni di spettatori e 5,26%

Per le news delle 20.00 questo il bilancio. Per il Tg1 3,956 milioni e 22,92%; per il Tg5 2,949 milioni e 16,9%; per il TgLa7 743mila e 4,3%.

Nel preserale. Su Rai1 Reazione a catena ha ottenuto 2,078 milioni di spettatori ed il 19,4% e 3,277 milioni di spettatori ed il 23,2%. Su Canale 5 Avanti il Primo ha raccolto 978mila spettatori ed il 9,73%, Avanti un Altro 2 milioni di spettatori ed il 15,1%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina 16,54% di share e C’è tempo per 14,83% di share. Su Rai3 Agorà 5,1%.

A mezzodì su Rai1 Don Matteo 9,8%. Su Canale 5 Forum 16,2%. Su La7 L’Aria che Tira fa 4,1% nella prima parte, 3,2% nella seconda parte. Su Italia1 Sport Mediaset ha ottenuto il 9%.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 9,6% e Il Paradiso delle Signore 9,9%; La Vita in Diretta Estate al 1,2%. Su Canale5 Beautiful 18,1%, Una Vita 19,3%, Daydreamer 22,3%, Il Segreto 16,2%, Rosamunde Pilcher 10,94%. Su Rai 2 Detto Fatto 5%, L’Italia che Fa 3%. Su Rai3 Geo magazine a 6,2% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum al 5,4%.

In seconda serata con Rai1 e soprattutto Canale 5 dominanti con le trasmissioni di prima serata allungate, su Rai3 Linea Notte ha avuto il 3,3% di share. Su Rai2 Striminzitic Show 3% e 90° minuto notte 2,63%. Su La7 Atlantide Speciale ha registrato il 6,11% con Andrea Purgatori post Chernobyl.

Emanuele Bruno

(Un momento di Temptation Island)