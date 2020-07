Eserciti schierati per i diritti Tv della Serie A

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: la Lega si affida alla grande banca d’affari Lazard per portare a casa una valanga di soldi. E garantirsi 10 anni di tranquillità.

Lazard in campo per la Lega sui diritti

Il Sole 24 Ore, pagina 19.

I private equitysi preparano in vista delle offerte sui diritti tv, che secondo indiscrezioni sarebbero previste entro il prossimo 25 luglio. La Lega Calcio, seconda i rumors, avrebbe scelto come advisor finanziario la banca d’affari Lazard, mentre il consulente legale è ormai da oltre un mese l’avvocato Francesco Gianni.

Anche i potenziali compratori stanno organizzando i team. Bain Capital avrebbe scelto come consulente per il business plan, l’ex Ad del Milan, Marco Fassone. Sul lato finanziario c’è invece Nomura Advent per il quale lavorerebbe l’ex-capo di lnfront ltalia Marco Bogarelli, starebbe scegliendo il consulente finanziario.