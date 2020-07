Costantino quizza dal divano

Con Costantino della Gherardesca vinci ma lui rimane a casa

Dopo aver suonato a circa 400 campanelli in tutta Italia, Costantino Della Gherardesca si ferma. Ma il suo quiz no e, anzi, diventa la manifestazione plastica del mood degli ultimi mesi dopo due edizioni, Apri e vinci diventa Resta a casa e vinci.

Ce Io spiega?

«Tutto è nato dal Covid ma il risultato ci rispecchia. Ci collegheremo con le case dei concorrenti, divisi in squadre che rispecchino diverse tipologie. Le pantere – signore che amano uscire – contro gli orsi. O becchini contro superstiziosi, ad esempio. Una contrapposizione che speriamo farà divertire».

Per la prima volta avrà un suo studio…

«Infatti, finalmente diventerò un conduttore sedentario, che è poi come sono io. Eppure ho sempre condotto programmi in esterna. Cosa che amo. Certo, presentare da seduto piuttosto che in mezzo a una giungla è meno complicato».

Lei un conduttore sedentario?

«Obiettivamente non sono uno sportivo, anche se ora ho deciso di partecipare a Ballando con le stelle. Adoro fare salti nel vuoto e supera A fianco il conduttore tv Costantino della Gherardesca, 43 anni: su Rai 2 torna il suo quiz, alla terza stagione. Ma in tempi di Covid non suonerà più ai citofoni delle case re le mie paure: dall’andare ospite da Barbara d’Urso quando c’è Salvini a ballare davanti a tutti su Rai i, col rischio di fare il pagliaccio. Cose che mi fan sentire più coraggioso».

