Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 3 luglio 2020

Su Rai 1 “Top Dieci”, su Rai 2 “Le bugie scorrono nel sangue”, su Rai 3 “La grande storia”, su Rete 4 “Stasera Italia Speciale”, su Canale 5 “Ultimo – Caccia ai narcos”, Su Italia 1 “Pacific Rim”, su La7 “Un americano a Roma”, su Tv8 “Italia’s Got Talent”, su Nove “Fratelli di Crozza”, su Sky Cinema “The Kill Team”, su Fox “The Big Bang Theory”, su Premium Cinema “Hurricane”, su Iris “Una famiglia in affitto”, su Rai Movie “Grace di Monaco”.

I programmi di prima serata in tv di venerdì 3 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Top Dieci, due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta de ll’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità) tracciando così un preciso identikit del bel Paese , dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Rai 2 – Le bugie scorrono nel sangue, dopo aver scoperto di essere incinta, nella vita di Samantha ricompare sua nonna Colleen, da tempo perduta. Samantha l’accoglie volentieri, ma la donna nasconde un passato oscuro che la rende pericolosa.

Rai 3 – La grande Storia, la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

Rai Movie – Grace di Monaco, Hollywood 1956: la star del cinema Grace Kelly lascia l’America e il mondo della celluloide per sposare il principe Ranieri e ritirarsi a Monaco. Sei anni dopo, la favola d’amore tra la diva e il principe scricchiola sempre più.

Mediaset

Rete 4 – Stasera Italia Speciale, programma a cura della redazione del Tg4, che si occupa di politica e dei principali casi di cronaca e attualità.

Canale 5 – Ultimo – Caccia ai narcos, una nuova missione attende il colonnello dei Carabinieri Ultimo, Raoul Bova: infiltrarsi nel cartello degli Zetas, pericolosi narcotrafficanti messicani.

Italia 1 – Pacific Rim, i Kaiju, mostri alieni giganteschi, minacciano l’umanità. A contrastarli 2 enormi robot, comandati da piloti tramite un ponte neuronale.

Premium Cinema – Hurricane, dal regista di “Fast and Furious”, un action-movie mozzafiato. Un gruppo di criminali vuole sfruttare l’arrivo di un uragano per compiere un’incredibile rapina.

Iris – Una famiglia in affitto, ricco, ma solo ed annoiato, Paul-Andre’ si offre di pagare tutti i debiti di Violette, madre di due bambini, che in cambio dovrà ospitarlo.

Altre emittenti

La7 – Un americano a Roma, Nando Moriconi tenta disperatamente e in modo maldestro di assomigliare il più possibile ad un americano, imitando quello che crede lo stile di vita, l’abbigliamento e l’alimentazione statunitensi. La sua follia prosegue al punto di spingerlo a salire sul Colosseo minacciando di uccidersi se qualcuno non l’aiuta a partire per la Terra Promessa d’oltreoceano.

Tv8 – Italia’s Got Talent, affascinanti, sorprendenti, divertenti: dal palco di Italia’s Got Talent sono passati i talenti più strani e incredibili dello stivale. Se ti sei perso qualche puntata delle passate edizioni, se vuoi rivedere il tuo performer preferito o anche se vuoi semplicemente tornare a sognare, ridere e piangere con gli artisti del talent show più eclettico d’Italia non puoi perderti questa raccolta dei momenti migliori di Italia’s Got Talent.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – The Kill Team, Andrew Briggman è un giovane soldato americano inviato nella zona di Kandahar, in Afghanistan e fa parte di un plotone che deve presidiare l’area ed individuare eventuali cellule terroristiche. A capo dell’unità è il sergente Deeks il quale è impegnato a trasformare i suoi uomini in assassini che vedano in ogni afgano non un essere umano ma un possibile attentatore indipendentemente dall’età. Briggman non può accettare una simile logica e si troverà costretto affrontare un dilemma morale…

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto Raoul Bova)