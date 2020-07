Ascolti Tv 1 luglio digital e pay: Inter gagliarda col Brescia all’1,4% sul 209 Dazn, Bologna-Cagliari fa 2% su SkySport. Tv8 precede Iris e Cine34

Ascolti calcio: 1,040 milioni e 5,4% per Sky con i match delle 21.45. In prima serata tra le native digitali free: Su Tv8 La dura verità a 473mila e 2,37%, Su Iris We were soldiers 459mila e 2,2%. Su Cine34 Un’estate al mare 399mila spettatori e 2%. Su Rai4 Underworld-Blood Wars 361mila e 1,8%.

Fenomeni ascolti Tv: va forte Rai YoYo nel preserale

Il clima ed il contesto erano particolari. C’erano un vecchio ma attraente docufilm di e con Vasco Rossi su Rai1, un film tedesco su Canale 5 e quindi Federica Sciarelli sulla terza rete. Era questo lo schema generalista in cui ieri, mercoledì primo luglio, s’inseriva il turno infrasettimanale della Serie A. Sei partite, Inter e Milan in campo, ma senza botti pirotecnici sulla pay in termini di ascolti.

In onda dalle 19.30 sul 209 di Dazn, la partita dell’Inter, che ha strapazzato il Brescia segnando tre gol per tempo, ha portato a casa 246 mila spettatori e 1,4%. Nella stessa fascia su Sky Bologna-Cagliari, terminata uno a uno, ha prodotto 354mila spettatori ed il 2% di share. In serata dalle 21.45 maglie rossonere in primo piano su Sky: Spal-Milan ha avuto 615 mila spettatori ed il 3,3%; se si considerano anche Verona-Parma, Fiorentina-Sassuolo e Diretta Gol (Lecce-Sampdoria era su Dazn al 209) il computo complessivo della pay sul calcio supera 1,036 milioni di spettatori con il 5,4% di share.

In prime time tra le native digital vince Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Tv8 La dura verità a 473mila spettatori e 2,37%. Su Iris We were soldiers ha raccolto 459mila spettatori e 2,2%. Su Cine34 Un’estate al mare ha raccolto 399mila spettatori e 2%. Su Rai4 Underworld-Blood Wars ha avuto 361mila spettatori e 1,8%. Su Rai Movie In guerra per amore a 346mila spettatori e 1,7%. Su Rai Premium Last Cop ha avuto 310mila spettatori e 1,6%. Su La5 Scusa se ti chiamo amore a 288mila e 1,45%. Sul Real Time 5 gemelle sotto un tetto ha raccolto 242mila spettatori con 1,2%. Sul Nove Operazione vacanze è stato visto da 240mila spettatori con l’1,2%. Sul 20 The Last Kingdom ha raccolto 148mila spettatori con 0,7%.

Nel preserale questi gli ascolti. Su Tv8 Cuochi d’Italia a 239mila spettatori e 1,5%. Su Rai YoYo 44Gatti a 174mila e 1,2%. Su Nove Body Cam – Agenti in prima linea è seguito da 126mila spettatori e 0,9%.

In access questi gli ascolti. Su Tv8 4 Ristoranti 492mila spettatori e 2,5%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 397mila spettatori e 2%. Su Nove Litlle big Italy ha raccolto 174mila spettatori con lo 0,9%.

Nel pomeriggio su Tv8 In diretta con l’assassino 390mila spettatori e 3,2%, Sole, cuore & amore 331mila spettatori e 3,6%. Vite da Copertina 198mila spettatori e 2,2%.

Al mattino, su Tv8 Ogni Mattina – dalle 9.59 alle 14.12 – è seguito da 100mila spettatori (1,1%).

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Inter-Brescia)