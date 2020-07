Auditel chiude un bilancio record

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: per il terzo anno consecutivo crescono i ricavi della società che misura gli ascolti Tv. Nel 2019 sono saliti a 31,7 milioni di euro (+15% su 2018), grazie al nuovo sistema di rilevazione sui device digitali.

Auditel, crescono i ricavi (+15%)

ItaliaOggi, pagina 22, di Claudio Plazzotta.

Per il terzo anno consecutivo crescono i ricavi di Auditel, che chiude il 2019 a quota 31,7 milioni di euro, in aumento del 15% sul 2018: restano invariati i ricavi dalle emittenti nazionali per la rilevazione degli ascolti sulle tv tradizionali, a 22,5 milioni di euro, ma si impennano i ricavi commerciali, a 9,2 milioni rispetto ai 5 milioni del 2018, soprattutto perché si amplia il perimetro della rilevazione.

Dal 25 giugno 2019, infatti, Auditel è partita con la rilevazione censuaria degli ascolti di contenuti televisivi su tutti i device digitali, ovvero la cosiddetta tv fuori dal televisore, che comprende quindi smart tv, pc, smartphone, tablet e game console. Si è cominciato con gli ascolti fruiti attraverso browser, estendendo poi la rilevazione da dicembre 2019 anche agli ascolti attraverso le app dei broadcaster. Una innovazione importante che, come ama ripetere il presidente di Auditel, Andrea Imperiali, “permette a tutti gli stakeholders di avere un quadro sempre più definito e nitido dei consumi tv in Italia e condurrà presto a traguardare la total audience”.

Le novità digitali

La novità delle audience digitali va ovviamente ad affiancare la tradizionale rilevazione Auditel degli ascolti tv, effettuata su un Super panel di 16.100 famiglie e 41 mila individui, e nel corso del 2020 arriverà un altro mattoncino nell’infrastruttura Auditel, ovvero la creazione della Library univoca dei contenuti editoriali (Luce) che, da una parte, diventerà la memoria dell’industria televisiva italiana, e dall’altra permetterà a istituzioni e centri di ricerca di avere una fonte preziosissima e certificata per le attività di monitoraggio e studio del settore.