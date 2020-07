Banijay-Endemol Shine, per l’Europa si può fare il matrimonio

Il Sole 24 Ore, pagina 19, di Andrea Biondi.

L’ok della Ue visionato dal Sole 24 Ore era l’ultimo step prima del closing di un’operazione da cui nascerà un player da 3 miliardi di fatturato (dato pro-forma del 2019), a matrice creativa europea in grado di sfidare per dimensione i colossi Usa della produzione audiovisiva, portando sotto lo stesso tetto game show e reality per la tv come ll Grande Fratello, MasterChef, Survivor e serie di successo e grande seguito come Black Mirror, Versailles, Peaky Blinders. Il gruppo combinato – alla cui guida come ceo c’è l’italiano Marco Bassetti – avrà come azionista di controllo la holding Ldh (67,1%) che al suo interno ha la finanziaria Lov di Stéphane Courbit (in maggioranza), la De Agostini (che ha portato in dote a Banijay Zodiak Media) e Fimalac, la società di investimento di Marc Ladreit de Lacharrière. Il resto delle quote è detenuto dalla Vivendi (32,9%) che fa capo a Vincent Bolloré.

(Nell’immagine il logo di Banijay)