Stasera in Tv: cosa vedere giovedì 2 luglio 2020

Su Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, su Rai 2 “Hawaii Five 0”, su Rai 3 “Ogni cosa è illuminata”, su Rete 4 “La casa stregata”, su Canale 5 “Temptation Island”, Su Italia 1 “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, su La7 “Chernobyl”, su Tv8 “Vacanze d’amore”, su Nove “Tutta la verità”, su Sky Cinema “Cetto c’è senzadubbiamente”, su Fox “Le regole del delitto perfetto”, su Premium Cinema “XXX: il ritorno di Xander Cage”, su Iris “The Corruptor”, su Rai Movie “The Tourist”.

I programmi di prima serata in tv di giovedì 2 luglio 2020

Rai

Rai 1 – Che Dio ci aiuti, Suor Angela e Suor Costanza aspettano l’arrivo di una nuova novizia. Nel frattempo Nico bacia una sconosciuta poco prima di rivedere Asia che gli rivela una notizia sconvolgente. Torna Azzurra e annuncia di voler trasformare il convento in un hotel, ma dietro questa leggerezza però c’è la volontà di cancellare un dolore troppo grande da sopportare.

Rai 2 – Hawaii Five 0, nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati…

Rai 3 – Ogni cosa è illuminata, Camila Raznovich e i suoi ospiti provano a “illuminare” un futuro che, specie negli ultimi tempi, si dimostra più che mai imprevedibile. Ogni cosa è illuminata racconta i grandi temi dei nostri tempi come ecologia, tecnologia, cultura, sostenibilità, evoluzione della società, del costume, e di tutto ciò che ruota intorno al percorso dell’evoluzione umana.

Rai Movie – The Tourist, Frank arriva in Italia per dimenticare alcune delusioni sentimentali e incontra l’affascinante e misteriosa Elisa. Inseguendo l’amore, si ritrova coinvolto in un adrenalinica spirale di intrigo.

Mediaset

Rete 4 – La casa stregata, Una coppia di sposi, R. Pozzetto e G. Guida, e’ costretta, per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso saraceno.

Canale 5 – Temptation Island, Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra

Italia 1 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Capitolo tre della saga. Per evitare la galera, Sean si trasferisce a Tokyo, ma finisce in un giro di corse clandestine controllato dalla mafia locale.

Iris – The Corruptor, Due poliziotti a Chinatown, un mondo con le sue regole e le sue leggi dove e’ difficile non sporcarsi le mani.

Premium Cinema – XXX: Il ritorno di Xander Cage, film di genere azione, avventura, thriller del 2017, diretto da D.J. Caruso, con Vin Diesel e Samuel L. Jackson. Uscita al cinema il 19 gennaio 2017. Durata 107 minuti. Distribuito da Universal Pictures Italia. speranza.

Altre emittenti

La7 – Chernobyl, all’alba del 26 aprile 1986, all’01:23:40, Aleksandr Akimov preme l’interruttore per l’arresto di emergenza del quarto reattore nucleare di Chernobyl. Quel gesto costringe alla permanente evacuazione di una città e sancisce l’inizio di un disastro nucleare che ha segnato la storia del mondo e il destino dell’Unione Sovietica. Seguiranno decenni di storie contraddittorie, esagerate e inesatte.

Tv 8 – Vacanze d’amore, Una splendida villa si fa un po’ troppo affollata quando, per un disguido, uno chef e una scrittrice si ritrovano costretti a dividere la casa. La convivenza forzata porterà a risultati inaspettati!

Nove – Tutta la verità, Analizziamo alcuni casi di cronaca nera avvenuti in Italia e tentiamo di svelare la verità che si cela dietro terribili delitti.

Sky Cinema 1 – Cetto c’è Senzadubbiamente, l’ex politico Cetto la Qualunque vive in Germania ed è proprietario di una catena di ristoranti e pizzerie. E’ sposato con una bella donna tedesca con la quale ha avuto una figliola. La zia materna che lo ha cresciuto lo chiama al capezzale così Cetto fa ritorno in Calabria, precisamente a Marina di Sopra, dove ora è sindaco suo figlio Melo. Qui scopre un segreto di famiglia: lui non è figlio di un venditore ambulante di candeggina come ha sempre saputo, ma l’erede naturale del principe Luigi Buffo di Calabria…

Fox – Le regole del delitto perfetto, torna il legal drama firmato Shonda Rhimes che vede la straordinaria Viola Davis nei panni dell’avvocatessa Annalise Keating, al via con una nuova classe di studenti

(Nella foto Temptation Island)