Ascolti Tv 30 giugno digital e pay: Genoa-Juve al 6,8%, Torino-Lazio al 4,2%. Montrucchio convince su Real Time

Ascolti Tv pay, 9-1-1 a 152 mila su Fox

Su Sky in evidenza serie e calcio martedì 30 giugno. In una serata in cui le ammiraglie e le altri principali generaliste hanno proposto un’offerta solida ancorché piena di repliche. In tema pay, su Fox 9-1-1 è arrivato a 152mila spettatori. Ma vediamo come sono andate le partite della Serie A. Alle 21.45 Genoa-Juventus su Sky ha avuto 1,363milioni di spettatori e 6,8%. Alle 19.30 Torino-Lazio 751mila spettatori e 4,2%.

In prime time le native digital: in vetta Real Time

Ecco la graduatoria delle native digitali free, in ordine di ascolti ottenuti. Su Real Time Primo appuntamento a 531mila spettatori e 2,4%. Su Rai4 Paradise beach Dentro l’incubo a 500mila e 2,32%. Su Tv8 Lo Hobbit – La desolazione di Smaug segna 468mila spettatori con il 2,8%. Su Rai Movie Cate Mccall Il confine della verità 396mila e 1,8%. Su Iris La maschera di fango 373mila spettatori e fa l’1,76%. Su La5 27 Volte in Bianco raccoglie 322mila spettatori e l’1,5%. Su 20 La furia dei titani totalizza 282mila spettatori e fa l’1,33%. Sul Nove The November Man ha raccolto 270mila spettatori con l’1,8%. su Cine34 Abbronzatissimi2 a 259mila e 1,23%. Su RaiPremium Il paese delle piccole piogge a 214mila e 1%.

In access su TV8 la replica di 4Ristoranti a 457mila spettatori con 2,3% di share, su Rai4 Criminal Minds 430mila e 2,2% e su Nove quella di Little big Italy 174mila spettatori con lo 0,9%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 262mila spettatori con l’1,6%. Su RaiYoYo 44Gatti 161mila e 1,2%.

Al mattino e al mezzodì Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 100mila spettatori con l’1% e TG8 ha raccolto 88mila spettatori con lo 0,9%.

Al pomeriggio su TV8 Wedding Stalker a 337mila spettatori e il 2,7%, Dove Rimane il Cuore 270mila spettatori e il 3%, Vite da Copertina 179mila spettatori con il 2%.

In seconda serata su Real Time Il Salone delle Meraviglie 501mila spettatori con 2,9% di share.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Genoa-Juventus)