Ascolti tv analisi 30 giugno: ammiraglie vicine, Juve standard. Telese e Parenzo battono la Gentili lillyzzata, ma poi doppiati dalla ‘parente’ Berlinguer

Vincono per ascolti Marchioni e Solarino che corrono alla pari o quasi con la replica di Tu si que vales. Sul podio, senza Floris e Giordano, calcio a parte, sale Bianca Berlinguer, che con lo scontro tra i virologi stavolta fa più del solito ‘Corona time’ e straccia In Onda versione large, dopo che Telese e Parenzo avevano sorpassato al fotofinish Veronica Gentili in access, che pure era piena di ospiti ex gruberiani.

Ascolti Tv in sovrapposizione, prevale Canale5: Tu si que vales 2,822 milioni e 14,5%, Quanto basta 2,757milioni e 14,1%

Il contesto: film su Rai1 (partito tardi), la replica su Canale5, Berlinguer contro la ‘prolunga’ del cognato, telefilm su Rai2 e Italia1, calcio pay con la Juve a Genova.

Alcune novità – con il calcio in primo piano – martedì 30 giugno in tv. E’ sbarcato al martedì su Rai1 il film impegnato Quanto basta, che partendo tardi dopo un access lunghissimo ha ottenuto comunque 2,759 milioni di spettatori e il 14,2% di share. Dall’altra parte della barricata c’era un nuovo passaggio di uno show cult di Canale 5, Tu si que vales, che ieri ha avuto 2,446 milioni e il 15,3%. Nel periodo in cui le due trasmissioni sono state in onda contemporaneamente ha vinto di misura il Biscione: la pellicola con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino ha avuto 2,757 milioni e il 14,1% lo show di Maria De Filippi 2,822 milioni e il 14,5%.

Sul podio è salita la partita, avviatasi alle 21.45 sulla pay: Genoa-Juventus vinta dai bianconeri per tre a uno, con tre perle dei suoi campioni, ha avuto 1,328 milioni di spettatori con il 6,7% ed è stata quindi la terza trasmissione più viste per ascolti ieri, pareggiando per share con il miglior talk e battendo nettamente film e telefilm action (su Italia1 Chicago Fire ha avuto 1,079 milioni e il 4,8% e poi Chicago PD ha riscosso 1,080 milioni ed il 5,1%; su Rete4 Giustizia a tutti i costi si è fermato a 794mila e 3,8%; su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 a 757mila e 3,5%).

Senza Giordano e Floris e contro la versione lunga di In Onda, Berlinguer dopo Speranza e Corona propone la sfida Zangrillo vs. Crisanti (già proposta da Lucia Annunziata domenica scorsa) e fa il picco

Su Rai3 #Cartabianca ha proposto Roberto Speranza, poi Mauro Corona, quindi Andrea Crisanti e Alberto Zangrillo e poi nel menù anche Michele Mirabella, Alberto Forchielli, Alessandro Sallusti, Dario Nardella, Oliviero Toscani, Graziano Del Rio, Susanna Schimperna. Così confezionato il talk di Bianca Berlinguer ha avuto 1,252 milioni di spettatori ed il 6,7% (1,255 milioni di spettatori ed il 6,6% sette giorni prima). Il picco da 1,8 milioni e 8,2% non è arrivato con Corona, come spesso succede al programma, ma con i virologi Crisanti e Zangrillo a confronto sulla contagiosità degli asintomatici, e con Mirabella da ulteriore sparring partner.

Triplicato o quasi dalla Berlinguer, il bilancio de La7. In Onda in versione large, con Luca Telese e David Parenzo alla conduzione, e tra gli ospiti Manlio Di Stefano, Massimiliano Fedriga, Arrigo Cipriani, Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Arianna Farinelli, Massimo Clementi, Christian Solinas, ha avuto solo 445mila spettatori e il 2,3%, calando molto rispetto alla prestazione dell’access.

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00: Tg1 a 3,928 milioni (22,4%); Tg5 a 3,240 milioni (18,1%); TgLa7 a 818mila (4,6%).

In access tra i talk ha vinto di misura La7, anche se tutte le trasmissioni sono state penalizzate dalla concorrenza del calcio. In Onda in versione standard (1,075 milioni e 5,2% con Pierluigi Bersani, Franco Bechis e Marco Damilano) ha staccato Stasera Italia (992mila e 5,2% e poi 1,019 milioni e 4,9% con Massimo Cacciari, Stefano Zurlo, Alain Friedman, Antonio Padellaro tra gli ospiti tipici del salotto gruber convocati da Veronica Gentili) e Tg2 Post (877mila e 3,8% con Gaetano Manfredi, Giovanni Lo Storto, Paola Tommasi da Manuela Moreno) e dopo Novantesimo Minuto Gol ha avuto 644mila spettatori e 2,9%.

Nella stessa fascia: su Rai1 Anteprima Vasco – La Tempesta Perfetta raccoglie 3,376 milioni di spettatori e il 17,9%. Dalle 20.48 alle 21.51 Soliti Ignoti 4,822 milioni di spettatori con il 22,7%. Su Canale 5 dalle 20.45 alle 21.15 Paperissima Sprint a 2,795 milioni di spettatori con uno share del 13,7%.

Ascolti tv del daytime

Nel preserale vince Rai1 con le nuove puntate di Reazione a Catena. Su Rai1 Reazione a Catena 2,315 milioni di spettatori e 21,3% e 3,243 milioni di spettatori e 22,8%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,170 milioni di spettatori e 11,4% mentre Avanti un Altro 2,134 milioni di spettatori e 15,7%.

Al mattino su Rai1 Uno Mattina Estate al 17,6% di share e C’è tempo per al 13,7% di share. Su Rai3 Agorà Estate al 7,2%. Su La7 Omnibus al 4,3% e Coffee Break al 4,8%.

A mezzogiorno su Rai1 Don Matteo 10%. Su Canale5 Forum in replica 15,3%. Su Rai3 TG3 delle 12 10,3%, Quante Storie 6,6%. Su Italia 1 Sport Mediaset al 7,6%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 5% nella prima parte e 3,2% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 9,5% e Il Paradiso delle signore in replica 10,3%. La Vita in Diretta 14,7%. Su Canale5 Beautiful 18,3%, Una Vita 19,1%, Daydreamer 22,3%%, Il Segreto al 17,9%. Su Rai 2 Detto Fatto 5,3%.

In seconda serata scarsa concorrenza per Tu si que vales. Su Rai 1 La tv ai tempi della pandemia 6,8%. Su Canale 5 X Style 9,7%. Su Rai 2 Striminzitic Show 2,1%. Su Rai 3 Novantesimo Minuto Notte Gol raccoglie il 4,2% e Tg3 Linea Notte 6%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento clou di #Cartebianca)