Stasera in Tv: cosa vedere martedì 30 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di martedì 30 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Quanto basta, Arturo è uno chef che viene assegnato ai servizi sociali per scontare una pena. Mentre tiene un corso di cucina per ragazzi autistici conosce Guido, promettente chef con la sindrome di Asperger. L’uomo è ispirato dal talento del ragazzo e lo aiuta a dare il massimo.

Rai 2 – Squadra Speciale Cobra 11, le avventure di due ispettori della polizia autostradale tedesca che ogni giorno hanno a che fare con ricattatori, assassini, pirati della strada. La serie è ambientata nel Nord Reno-Westfalia, tra Colonia, Düsseldorf e Neuss e, ovviamente, sulle autostrade che attraversano quel territorio.

Rai 3 – #cartabianca, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo

Rai Movie – CateMcCall, l’avvocatessa Cate McCall è caduta in disgrazia e ha perso la custodia della figlia a causa della sua tossicodipendenza. Ora può riabilitarsi assumendo la difesa di una donna accusata ingiustamente di omicidio.

Mediaset

Rete 4 – Giustizia a tutti i costi, film d’azione con Steven Seagal. Un uomo viene assassinato da un gruppo di pericolosi malviventi. Il suo migliore amico decide di vendicarlo.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, talent show che ha concorrenti di qualsiasi eta’, nazionalita’. In giuria M.De Filippi, G.Scotti, R.Zerbi e T. Mammuccari.

Italia 1 – Chicago Fire, alla 51, arriva un nuovo supervisore, che in realta’ e’ una vecchia conoscenza di Boden, Jerry Gorsch. Intanto, la distanza tra Gabby e Matt non giova al loro rapporto.

Iris – La maschera di fango, guerra di Secessione Americana. Un ufficiale nordista si infiltra tra le fila dall’esercito sudista alla ricerca di un traditore.

Premium Cinema – Auguri per la tua morte, Tree Gelbman è una studentessa del college bella e molto popolare, dal carattere superficiale e sbarazzino che le consente di ottenere tutto quello che vuole. Ma vive un incubo che si ripete ogni giorno: Tree si sveglia il giorno del suo compleanno nel letto di Carter, senza sapere come ci sia finita. Alla fine di quello stesso giorno Tree muore, per mano di un maniaco che indossa una maschera da bambino. L’unico modo per spezzare l’incantesimo per Tree è individuare e fermare l’assassino.

Altre emittenti

La7 – In Onda, i programma di approfondimento dal lunedì al sabato alle 20.30 condotto da David Parenzo e Luca Telese

Tv8 – Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, Bibo (Martin Freeman), Gandalf (Ian McKellen) e la compagnia di nani di Thorin Scudodiquercia (Richard Armitage) sono impegnati in un’epica battaglia per la riconquista della Montagna Solitaria e del perduto Regno dei Nani di Erebor. Qui li attende la sfida più grande: affrontare la creatura più terrificante di ogni altra, ovvero il Drago Smaug. Il loro coraggio verrà messo a dura prova e con esso i limiti dell’amicizia che lega i protagonisti ed il senso stesso del viaggio.

Nove – The November Man, Peter Devereaux (Pierce Brosnan), un passato da agente operativo della CIA, ha lasciato l’agenzia per una vita più tranquilla e, ora, gestisce un accogliente caffé. Un giorno, arrivato al lavoro, uno dei suoi impiegati gli dice che c’è un uomo che attende di parlargli. Costui è John Hanley (Bill Smitrovich), l’ex capo di Peter. Hanley mostra a Devereaux la documentazione relativa alla morte di tre agenti con i quali Peter, un tempo, aveva lavorato. A quanto pare Arkady Federov (Lazar Ristovski), politico russo con ottime chance di essere eletto Presidente, ha assunto un’assassina professionista, Alexa (Amila Terzimehic), per eliminare coloro che possono ricollegarlo a un passato poco onorevole. Federov, infatti, ha le mani sporche di sangue, sangue ceceno. Ma la CIA sembra aver già fatto la sua mossa. Una donna, Natalia Ulanova (Mediha Musilovic), è in possesso delle informazioni che potrebbero seppellire Federov, ma, astutamente, non intende parlare fino a quando non sarà in salvo. Hanley chiede a Peter di occuparsi della sua “estrazione” e poterla in salvo, da Mosca a San Pietroburgo…

Sky Cinema 1 – Monuments Men, il film racconta le avventure di un improbabile plotone, reclutato dall’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale e spedito in Germania per salvare capolavori artistici dalle mani dei Nazisti e restituirle ai legittimi proprietari: due storici e un esperto d’arte, un architetto, uno scultore, un mercante, un pilota britannico e un soldato ebreo tedesco per le traduzioni sono i coraggiosi ‘Monuments Men’ che hanno rischiato le loro vite per proteggere e difendere le più grandi conquiste del genere umano.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto In Onda)