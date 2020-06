Ascolti tv 28 giugno digital e pay: Parma-Inter al 7,1% puro. X-Men batte Profiling e Gomorra

Sulla pay Napoli-Spal al 2,9% dal preserale all’access. Tra le native digitali free in prime time: su 20 X-Man le origini - Wolverine 529mila spettatori e 2,8%. Su Giallo Profiling a 508mila e 2,7%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 405mila spettatori e 2,1%.

Ascolti tv calcio Sky alle 19.30 al 6% circa. Ascolti opzionali: tre native digitali free sopra il 2%

C’erano Vanessa Incontrada e Giulia Michelini a contendersi il pubblico familiare e femminile ieri in tv, domenica 28 giugno, dopo lo speciale del Tg1 da Bergamo, e con il ritorno della Serie A in versione pay.

Napoli-Spal alle 19.30 ha avuto 486mila spettatori e il 2,9% mentre allo stesso orario Udinese-Atalanta ha avuto 136 mila spettatori e Diretta Gol 323mila e 1,9%, per un bilancio complessivo di 950mila spettatori ed il 5,9% di sharedel calcio pay di Sky; mentre Parma-Inter alle 21.45 ha conseguito 1,264 milioni e il 6,35%, pareggiando con il film di Italia 1 e battendo i telefilm di Ra2, i film in griglia, Chernobyl e Roberto Giacobbo in replica. Se si considera il risultato al netto dell’intervallo – 1,3 milioni ed il 7,1% – la partita di Parma si colloca al terzo posto assoluto.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: 20 su Giallo e su Tv8

In prima serata su 20 X-Man le origini – Wolverine 529mila spettatori e 2,8%. Su Giallo Profiling a 508mila e 2,7%. Su Tv8 Gomorra – La Serie 405mila spettatori e 2,1%. Su Nove Restaurant Swap ha raccolto 367mila spettatori e 1,9%. Su Rai Premium Made in Sud a 333mila e 1,8%. Su Rai 4 Riflessi di paura a 326mila e 1,7%. Su Iris Senza Santi in Paradiso 268mila e 1,39%. Su TopCrime C.S.I. 205mila e 1,1%, su Cine34 Il Ragazzo del Pony Express 194mila e 1,1%, su La5 Lola Versus 175mila e 0,9%.

In access su Tv8 4 Ristoranti 318mila e 1,7%; su Nove Little big Italy a 257mila e 1,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Parma-Inter)