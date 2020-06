Rita Dalla Chiesa come Dolce&Gabbana

Rita Dalla Chiesa: “Sì, ho un problema con i cinesi”

Libero, pagina 21, di Alessandra Menzani.

Qualche giorno fa è stata insultata per il suo tweet contro i cinesi che mangiano la carne di cane. «È peccato mortale volere l’estinzione del popolo cinese?», ha scritto. Se l’aspettava?

«Le persone intelligenti hanno capito che era una provocazione, ammetto molto forte. Mi hanno scritto cose tipo “Ma lei è la figlia dell’uomo di cui si rimpie sempre la bocca?”, e poi “vecchia rincoglionita”, come se essere vecchi fosse un difetto, “fascistoide razzista di m…”. Io? Non c’è persona più libera di testa di me».

Perchè tanta rabbia contro i cinesi?

«Avevo visto foto atroci del Festival di Yulin, la sagra della carne di cane. Ho anche chiesto di evitare di metterle, mi sentivo male, non ho dormito la notte. I cinesi avevano promesso che non lo avrebbero più fatto».

Soprattutto dopo il coronavirus.

«Zaia aveva parlato di topi, pipistrelli, macellazione. E io vado oltre: pensiamo alle violazioni dei diritti umani, piazza Tienanmen, Mao, la dittatura. E poi io sono la fascistoide di m…?».

In Rai, oggi, ha un bello spazio all’interno di Italia Si di Marco Liorni. Soddisfatta?

«Abbiamo fatto una bella galoppata per tutto anno. La domenica, il sabato, la quotidiana… Il mattino è il pubblico che sento più vicino».

La prossima stagione?

«Per ora non c’è nulla di ufficiale. Magari Marco avrà voglia di cambiare squadra, non so, sono due anni che stiamo con lui».

Lei resterebbe?

«Con Marco sì, ci siamo capiti».

È vero che sta scrivendo un nuovo libro?

«Ne dovevo fare uno con Mondadori dopo il successo di Mi salvo da sola. Ma il lockdown mi ha paralizzato. Non riuscivo neppure a leggere. Ora sono al lavoro per uno su mio padre, per il centenario dalla nascita, a settembre. C’è un bel progetto di una fiction sulla sua figura».

