Stasera in Tv: cosa vedere domenica 28 giugno 2020

I programmi di stasera in tv di domenica 28 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Messa da Requiem di Gaetano Donizetti in omaggio alle vittime della pandemia, Bergamo: dinanzi al Cimitero Monumentale esecuzione della Messa da Requiem di Gaetano Donizetti in omaggio alle vittime della pandemia. – A cura del TG1 Telecronaca di Nadia Zicoschi Regia di Daniela Vismara

Rai 2 – F.B.I., gli agenti Bell e Zidan lavorano alle indagini sul rapimento di uno scienziato russo, coinvolto, in passato, nella produzione di armi chimiche…

Rai 3 – Le Fidéle, Bénédicte, detta Bibi, è una promettente pilota di auto da corsa con una carriera ed una famiglia. Quando incontra Gino, detto Gigi, è amore a prima vista. Ma il ragazzo nasconde un grande segreto che rischia di divorare entrambi.

Rai Movie – Tutto tutto niente niente, le storie incrociate di Cetto Laqualunque, Rodolfo Villaretto e Frengo Stoppato accomunate dallo squallido sostrato della politica populista.

Mediaset

Rete 4 – Freedom – Oltre il confine, avventura scoperta indagine. un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Canale 5 – Rosy Abate, dopo 6 anni Rosy è finalmente libera di riabbracciare suo figlio Leonardo, che ormai adolescente vive a Napoli innamorato della figlia di un affarista vicino alla camorra.

Italia 1 – Sapore di te, commedia balneare e spensierata, sequel di “Sapore di Mare”, firmata da Carlo Vanzina. 1984: amori estivi e tradimenti a Forte dei Marmi.

Iris – Senza santi in paradiso, film premiato al Sundance Film Festival, con Casey Affleck. Un fuorilegge evade per ritrovare la compagna e la figlia che non ha mai conosciuto.

Premium Cinema – Animali fantastici e dove trovarli, primo spin-off della celebre saga di Harry Potter firmata dalla scrittrice J.K. Rowling. È il 1926 e il magizoologo Newt Scamander arriva a New York con una valigia di pelle apparentemente ordinaria, ma in realtà piena di tutte le creature magiche che il giovane ha salvato durante i suoi numerosi viaggi. Mentre sta assistendo al comizio del leader dei Secondi Salemiani, movimento estremista che vuole eliminare tutti i maghi e le streghe, una creatura fantastica fugge dalla sua borsa, creando un po’ di scompiglio.

Altre emittenti

La7 – Chernobyl, all’alba del 26 aprile 1986, all’01:23:40, Aleksandr Akimov preme l’interruttore per l’arresto di emergenza del quarto reattore nucleare di Chernobyl. Quel gesto costringe alla permanente evacuazione di una città e sancisce l’inizio di un disastro nucleare che ha segnato la storia del mondo e il destino dell’Unione Sovietica. Seguiranno decenni di storie contraddittorie, esagerate e inesatte.

Tv8 – Gomorra – La serie, il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Restaurant Swap, lo chef e imprenditore campano Gino D’Acampo arriva in diverse città italiane e mette in sfida due ristoratori agli antipodi. Si tratta di una gara di adattamento in cui i due dovranno scambiarsi il ristorante per un giorno.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – Alita: Angelo della battaglia, Corre l’anno 2563 e nella Città di Ferro il dottor Dyson Ido ripara cyborg nella propria clinica. In cerca di componenti, perlustra la discarica dove cadono i rifiuti dalla città sospesa in cielo di Zalem e qui trova la parte centrale di una ragazza cyborg, che decide di innestare nel corpo, mai utilizzato, che aveva preparato per sua figlia Alita. La ragazza non non ricorda nulla della sua vita passata fatta eccezione per l’incredibile addestramento nelle arti marziali che la rende una spietata cacciatrice di taglie..

(Nella foto Roberto Giacobbo)