Stasera in Tv: cosa vedere sabato 27 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 27 giugno 2020

Rai

Rai 1 – 20 anni che siamo Italiani, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e i loro grandi ospiti in un emozionante racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Uno show unico e originale tra momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa.

Rai 2 – Matrimonio rosso sangue, Anna, una ragazza madre di estrazione modesta, si innamora e sposa Guillaume, brillante chirurgo in carriera, nonostante le perplessità della madre di lui. Quando il medico viene incriminato per l’omicidio della sua ex-moglie, Anna si batte per dimostrare la sua innocenza. Contro tutto e tutti.

Rai 3 – I soliti ignoti, uno scalcagnato gruppo di ladri tenta di organizzare un colpo in un banco dei pegni romano, ma il piano non va come previsto. Caposaldo della commedia all’italiana, candidato all’Oscar 1959.

Rai Movie – Tristano e Isotta, il cavaliere inglese Tristano, creduto morto in battaglia, viene abbandonato in mare dai suoi uomini risvegliosi sulla costa irlandese, soccorso dalla principessa Isotta. Tra i due nasce un intenso amore ma Isotta è promessa a Lord Mark, che ha cresciuto proprio Tristano.

Mediaset

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1 – Un ponte per Terabithia, la straordinaria avventura di Jess e Leslie, due ragazzini che con la loro immaginazione si catapultano in una realta’ immaginaria: la magica terra di Terabithia.

Premium Cinema – Harry Potter e i doni della morte: Parte 1, Harry Potter è ormai il simbolo della speranza del mondo magico buono di fronte all’avanzata di Lord Voldemort e dei suoi Mangiamorte. Il ragazzo è in fuga con i suoi amici Ron ed Hermione, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Alla lettura del testamento, sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione è stato lasciato in eredità un oggetto cruciale per la resistenza.

Iris – Identità violate, thriller con A. Jolie. Ileana Scott, agente speciale dell’FBI, deve seguire lo strano caso di un serial killer che si impossessa dell’identità delle sue vittime.

Altre emittenti

La7 – This Changes Everything, discriminazioni di genere: cosa fanno cinema, serie tv, giornali, talk show e quanto contribuiscono a creare nel nostro immaginario collettivo? E quanto corrompono con pregiudizi e stereotipi? Sabato 27 giugno dalle 20.30 su La7 Lilli Gruber conduce Otto e Mezzo – La cura delle donne, uno speciale con all’interno il film documentario rivelazione This changes everything. Distribuito e prodotto nella sua edizione italiana dalla Lilium Distribution, il documento esclusivo – presentato in anteprima al Maxxi di Roma il 3 di marzo – è firmato dalla regia di Tom Donohue e prodotto in associazione con il Geena Davis Institute on gender media. Al suo interno, le testimonianze di numerose personalità del mondo dello spettacolo e del cinema, tra cui Meryl Streep, Reese Witherspoon Cate Blanchett, Jessica Chastain, Natalie Portman e Geena Davis. Uno spaccato che porta alla luce ancora una volta la sottile linea rossa su cui convivono le disuguaglianze di genere, e il sistema ancora inadeguato sulle pari opportunità tra uomo e donna, tra ostacoli, disparità, stereotipi, pregiudizi e violenze ancora presenti e attuali nella nostra società.

Tv8 – Showgirls, Nomi Malone ha un passato oscuro e un presente incerto nel topless bar Stardust. La sua ambizione più sfrenata consiste nel diventare protagonista del musical “Dea” allo Stardust. Sul palcoscenico e dietro le quinte, tra una movenza di “lap dance” e un omicidio, Nomi ritroverà se stessa…

Nove – Gli intoccabili, ambientato nella Chicago corrotta degli anni ‘20, e accompagnato dalla sublime colonna sonora di Ennio Morricone (nominato agli Oscar, e un Grammy vinto), il film narra della guerra mossa dall’agente del tesoro Eliot Ness (Kevin Kostner) alla leggenda del crimine americano Al Capone (Robert De Niro). Negli anni del proibizionismo, Capone è al comando della distribuzione di alcolici e può contare sull’appoggio delle forze dell’ordine, ma Ness, aiutato dal giovane cadetto George Stone (Andy Garcia), e seguendo le indicazioni del veterano Malone (Sean Connery), cerca di incriminalo per evasione fiscale.

Sky Cinema 1 – Il sole è anche una stella, mancano solo 24 ore dall’espulsione definitiva dagli Stati Uniti di Natasha, una ragazza di origini giamaicane e di tutta la sua famiglia. Per quanto Natasha si sforzi per tentare di trovare una soluzione, ormai il trasferimento nel paese di origine sembra essere inevitabile. Ma proprio quando le speranze ormai sembrano naufragare, nella sua ultima giornata americana entra all’improvviso un giovane ragazzo di origini coreane, Daniel, che le stravolge la vita con una promessa..

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Paolo Bonolis)