Ascolti tv 25 giugno 2020: testa a testa tra “Che Dio ci aiuti” e “Tu sì que vales”

Ieri, giovedì 25 giugno 2020, ascolti vicinissimi tra la fiction di Rai1 e lo show di Canale5, entrambi in replica. Terzo “Made in Sud”.

Che Dio ci aiuti 11,5%, Tu sì que vales 14,7% e Made in Sud 9%

Le reti ammiraglie generaliste hanno giocato in rimessa con due repliche, registrando ascolti molto simili. Ed è così che la fiction Che Dio ci aiuti su Rai1 ha portato a casa l’11,5% di share media con 2,277 milioni di telespettatori, così suddivisi: 11,25% e 2,447 milioni con il primo episodio, 11,75% e 2,120 milioni con il secondo. La serie con Elena Sofia Ricci sette giorni fa aveva raccolto il 13% con 2,650 milioni.

Su Canale5, invece, la replica di Tu sì que vales ha fatto il 14,7% con 2,136 milioni d’italiani collegati, durando molto di più della fiction di Rai1. Giovedì scorso la rete ammiraglia di Mediaset aveva raccolto il 10,4% e 1,869 milioni con la serie tv New Amsterdam.

Terza piazza per Made in Sud su Rai2 con il 9% e 1,654 milioni di contatti. Il programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta settimana scorsa, in onda però il martedì, aveva registrato il 9,9% con 2,121 milioni.

Ascolti tv delle altre reti

Continua a non convincere su Rai3 il programma Ogni cosa è illuminata, che ieri ha raccolto il 3,12% con 659 mila spettatori, ultima tra le reti generaliste. Va meglio su La7 la serie tv Chernobyl al 5,73% con 1,130 milioni di contatti.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Che Dio ci aiuti)