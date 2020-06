Lucio Presta si occupa di share anche in famiglia

Lucio Presta riordina il libro degli azionista della holding nella Arcobaleno Tre entra la figlia Beatrice col 9%

Il Tempo, pagina 5, di Andrea Giacobino.

Movimenti nel libro soci della romana Arcobaleno Tre, la cassaforte di Lucio Presta, il più noto agente dello spettacolo italiano. Qualche giorno fa, infatti, lo stesso Presta e la figlia Beatrice si sono presentati davanti al notaio Natale Votta, con studio nella capitale, per eseguire l’atto attraverso cui papà Presta ha donato alla figlia il 9% della società per un valore quantificato in 90mila euro. L’atto specifica che gli altri soci, Paola Perego, conduttrice tv e moglie di Presta che detiene il 10%, il figlio Niccolò (15%) e Giulia e Riccardo Carnevale (figli della Perego e del suo ex marito, l’ex calciatore Andrea Carnevale) ognuno col 5%, «hanno rinunciato al diritto di prelazione».

(Nella foto Paola Perego e Lucio Presta)