Ascolti tv analisi 24 giugno: Amendola fidelizza, Sciarelli archivia il medico buono. Il calcio fa numeri ‘striminzitic’ (giusto uno sconto della rata per Sky?)

Il calcio della Serie A, a orari anomali e in giornate particolari, non rende quanto ci si aspetterebbe. In chiaro su Rai2 fa ascolti striminziti quasi come il programma di Arbore con i gol trasmessi dopo gli slot delle 19.30 e delle 21.45. Non fanno numeri neanche l’Inter suicida su Dazn e i match delle romane, con la Lazio che pure affrontava l’Atalanta a Bergamo….

Ascolti Tv pay romane: Atalanta-Lazio a 691mila e 3,4%, Roma-Sampdoria a 253mila e 1,2% e Diretta Gol a 190mila e 0,9%.

Il contesto: il calcio su Sky e Dazn dalle 19.30 in poi, Amendola su Rai1, New Amsterdam su Canale5, tre film, Sciarelli e Purgatori.

Mercoledì televisivo contraddistinto dal calcio in onda sulle pay a partire dalle 19.30 il 24 giugno, con in campo l’Inter su Dazn e le romane in tarda prima serata, e con alcune delle squadre top, quindi, ed il big match tra outsider di Bergamo in primo piano. La proposta di football però non ha sconvolto gli equilibri attesi: dalle 21.45 in poi, complessivamente, col calcio in onda, Sky si è attestata a poco più di un milione di spettatori ed il 5,5% di share, con Atalanta-Lazio a 691mila e il 3,4%, Roma-Sampdoria a 253mila e 1,2% e Diretta Gol a 190mila e 0,9%. Mentre l’Inter che ha pareggiato tre a tre col Sassuolo sul 209 di Dazn ha portato a casa 449 mila spettatori ed il 2,4% dalle 19.30 in poi. Risultati non eclatanti hanno fatto poi in chiaro gli appuntamenti con Novantesimo su Rai2. Sono numeri, questi che arrivano, che supporteranno la richiesta di sconto che Sky ha fatto alla Lega Calcio per l’ultima rata ancora da pagare per questa stagione di diritti? Ma andiamo a verificare come sono andate le cose tra le emittenti e le proposte più tradizionali.

Successo pieno per la replica di Nero a metà

Su Rai1 la replica della fiction Nero a metà, con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, si è confermata a 3,387 milioni ed il 16,9%. Dietro hanno corso affiancate Rai3 e Canale 5. Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli a raccontare dell’incidente di Alex Zanardi, della presunta soluzione del caso della piccola Maddie e del crollo di Varese, ha raccolto 1,795 milioni di spettatori e il 9,1% (1,8 milioni e 7,9% sette giorni prima).

Si è difesa appena dignitosamente su Canale 5 la serie New Amsterdam2, che ha ottenuto 1,789 milioni di spettatori ed il 9,01%.

Ha corso come Sky col calcio Italia1: il film X-Men Conflitto finale ha ottenuto 1,042 milioni di spettatori e il 5,1%. Inefficace su Rai2 il racconto del calcio post partita a cavallo delle 21.00: su Rai 2 90 minuto gol ha avuto solo 865mila spettatori e il 3,86% e poi NCIS si è fermato a 715mila e 3,24%.

Tra i pochi film in griglia, la pellicola drammatica di Rete 4 (La tempesta perfetta con Geroge Clooney a 1,2 milioni di spettatori e il 5,1%), ha fatto meglio di Andrea Purgatori, che su La7 con Atlantide Ustica 40 anni di bugie ha avuto 588mila spettatori e il 3,6%.

In access su Rai1 Soliti Ignoti 4,272 milioni di spettatori con il 20%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha conseguito 3,477 milioni di spettatori con uno share del 16,2%.

Su La7 Otto e mezzo ha riscosso 1,439 milioni e 6,9% con Beppe Severgnini, Andrea Scanzi e Lina Palmerini tra gli ospiti di Lilli Gruber. Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1,040 milioni e 5% con Giampiero Mughini, Gianluigi Paragone, Maurizio Molinari, Maurizio Lupi ospiti di Veronica Gentili. Su Rai2 Tg2Post con tra gli ospiti di Manuela Moreno, stavolta, Emanuele Fiano, Carlo Calenda e Maurizio Gasparri, ha avuto 866mila spettatori e il 3,8%.

Nel preserale su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha raccolto 2,119 milioni di spettatori con il 18,8%, mentre L’Eredità ha ottenuto 3,310 milioni di spettatori con il 22,3%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo a 1,368 milioni di spettatori e 12,8%, Avanti un Altro a 2,190 milioni di spettatori e 15,4%.

Alle 20.00: Tg1 a 4,168 milioni e 22,8%; Tg5 3,146 milioni e 17%; TgLa7 872mila e 4,7%.

In seconda serata: su Rai1 Porta a Porta 9,4% di share. Manifest 5,9%. Su Rai 2 Striminzitic Show 2,5% e Novantesimo Minuto Notte Goal il 5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 6,2%.

Gli ascolti del daytime

Al mattino su Rai1 Uno Mattina al 15,3% di share e Italia Sì! – Giorno per giorno al 12,9% di share. Su Canale5 Mattino Cinque News al 11,4% e 13%.

A mezzodì su Rai1 La Prova del Cuoco 11,2%. Su Canale5 Forum in replica 15,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset 7,5%. Su Rai3 Tutta Salute 5,7%, TG3 delle 12 11,1%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,7% nella prima parte e 3,4% nella seconda parte.

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,3%, Il paradiso delle signore 11,6%. La Vita in Diretta 17,3%. Su Rai 2 Detto Fatto al 3,5%; su Rai3 Geo Magazine a 6,2%. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 17,3%, Daydreamer al 19,3%, Il Segreto 17,1%. Su Italia1 I Simpson 6,1% e 6.4%. Su La7 Tagadà 3,3%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Atalanta-Lazio)