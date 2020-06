Ascolti tv 24 giugno 2020: Amendola vince e la Serie A non gli toglie spettatori

Nero a metà 16,9%, Chi l’ha visto? 9,1% e New Amsterdam 9,01%

Nonostante lo spezzatino di calcio giocato, per recuperare il calendario di Serie A bloccato tre mesi dal coronavirus, non cambiano i pesi degli ascolti del prime time per le reti generaliste. Ed è così che ieri sera la fiction in replica Nero a metà su Rai1 ha registrato il 16,9% di share con 3,387 milioni di spettatori. La serie con Claudio Amendola martedì scorso (mercoledì è andata in onda la finale di Coppa Italia) aveva raccolto il 13,7% con 3,091 milioni di contatti.

Seconda posizione per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 9,1% di share media e 1,795 milioni di contatti. Sette giorni fa il programma con Federica Sciarelli aveva raccolto il 7,87% con 1,801 milioni.

Terza piazza per New Amsterdam su Canale5, che ha fatto il 9,01% con 1,789 milioni d’italiani collegati. La stessa serie tv giovedì 18 giugno aveva portato a casa il 10,4% con 1,869 milioni di spettatori.

Ascolti tv delle altre reti

Atlantide su La7 con lo speciale dedicato a Ustica, 40 anni di bugie ha fatto il 3,6% con 588 mila spettatori, mentre i canali dedicati al calcio di Sky e Dazn, tra le 21 e le 24, hanno portato a casa il 5% di share media.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Nero a metà)