Gigi Marzullo va in pensione e fa un festone

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: tutti invitati a Saxa Rubra per il party d’addio fissato nel giorno del compleanno numero 67. Dopo Vincenzo Mollica, Rai1 perde un altro giornalista-personaggio.

Marzullo va in pensione. La Mussolini a Ballando con le stelle

ItaliaOggi, pagina 20, di Giorgio Ponziano

Gigi Marzullo dopo Vincenzo Mollica. Anche il giornalista campano, che si è imposto con un personalissimo stile, andrà in pensione. La festa a Saxa Rubra si terrà il 15 luglio, giorno del suo 67esimo compleanno, quando scatterà il pensionamento. Era arrivato alla qualifica di vicedirettore ad personam di Rail. Lui stesso ha detto di essere entrato in Rai grazie a Ciriaco De Mita. Cambiano i politici ma la Rai rimane la stessa. Marzullo è stato ospite fisso del post-Che tempo che fa di Fabio Fazio (Rai2) ma è soprattutto al suo programma Applausi (in onda a mezzanotte e oltre) su Rail che deve la sua popolarità: gran lavoratore, simpatico, conoscitore del mezzo televisivo. Adesso che farà?

(Nella foto Gigi Marzullo)