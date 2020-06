Ascolti tv analisi 23 giugno: ammiraglie ai minimi, calcio moscio, ma le Iene non svettano. Last talk: Berlinguer/Meloni batte Giordano/Renzi

Vince il film di Fabio Fulco su Rai1 che batte il capolavoro di Steven Frears su Canale5. Sul podio tornano Le Iene, ringalluzzite ma non troppo dall’assenza di Made in Sud dalla collocazione del martedì. Tra i talk, senza Floris, con un fragilissimo Bersaglio Mobile su La7, Giordano (Renzi, Galli, Porro, Feltri, Iva Zanicchi) batte di misura Berlinguer (Corona, Farinetti, Meloni, Mieli, Di Stefano). Parenti travolge Vespa e Di Maio in nottata.

Ascolti tv, fenomeni: continua a fare numeri notevoli al pomeriggio Daydreamer, la serie turca che batte le spagnole

Alcune novità – con il calcio in primo piano, ma senza grandi incontri in agenda – martedì 23 giugno in tv. E’ sbarcato al martedì su Rai1 il film leggero di Fabio Fulco in prima tv, Il crimine non va in pensione, che ha ottenuto comunque 2,5 milioni di spettatori e il 12% di share. Dall’altra parte della barricata c’era un nuovo passaggio di un titolo cult su Canale 5, Victoria e Abdul, che ieri è rimasto a 1,8 milioni e 9,5%. Tanto è bastato per conquistare il secondo posto in un contesto in cui ha fatto male il telefilm tedesco di Rai2 (Squadra Speciale Cobra 11 a 1,027 milioni e 4,6%).

Le Iene, che sette giorni prima avevano patito il ritorno in scena di Made in Sud, senza Fatima Trotta e Stefano Di Martino a competere hanno riscosso 1,7 milioni e l’11,4% di share (sette giorni a fa a 1,686 milioni e 10,2% di share), ma rimanendo un po’ sotto le aspettative. Oltretutto, il programma di Italia 1 si è dovuto confrontare con una proposta di calcio pay che dalle 21.45 ha messo in onda partite non popolarissime: Torino-Udinese su Sky ha avuto 375mila spettatori e l’1,9%, mentre sul 209 di Dazn Genoa-Parma ha avuto 140mila spettatori e lo 0,7%.

Giordano schiera Renzi, Berlinguer dopo Corona propone Meloni. Più florisiani per il programma di Rai3

Con su La7 lo speciale Bersaglio Mobile capace di conquistare solo un pubblico di genere molto marginale (Le tenebre di Bibbiano 420mila e 1,9%), l’ultima sfida tra i talk politici l’ha vinta Bianca Berlinguer, che ha ovviamente incamerato più florisiani della concorrenza retequattriana di Mario Giordano. Su Rai3 #Cartabianca ha proposto Mauro Corona, Oscar Farinetti, Giorgia Meloni, Paolo Mieli, Michele Mirabella, Massimo Galli, Francesco Le Foche, Andrea Scanzi, Maurizio Belpietro, Gianluigi Cimmino, Manlio Di Stefano. Così confezionato il talk di Bianca Berlinguer ha avuto 1,255 milioni di spettatori ed il 6,6% (1,166 milioni di spettatori ed il 5,5% sette giorni prima)

Su Rete4 Fuori da coro ha proposto tra gli ospiti Matteo Renzi, Massimo Galli, Nicola Porro, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi. Così confezionato il programma di Mario Giordano ha avuto 1,057 milioni di spettatori ed il 6,5% (1,077 milioni di spettatori e il 5,6% sette giorni prima).

Le altre partite della giornata

Le news delle 20.00: Tg1 a 4,069 milioni (21,7%); Tg5 a 3,436 milioni (18%); TgLa7 a 905mila (4,8%).

In access tra i talk ha vinto netto Lilli Gruber, anche se tutte le trasmissioni sono state penalizzate dalla concorrenza del calcio. Otto e Mezzo (1,488 milioni e 6,8% con Silvia Sciorilli Borrelli, Alessandro Sallusti e Marco Travaglio da Lilli Gruber) ha staccato Stasera Italia (890mila e 4,3% e poi 1,080 milioni e 4,8% con Vittorio Sgarbi, Maria Giovanna Maglie, Francesco Delzio, Stefano Fassina, Paolo Garimberti tra gli ospiti di Veronica Gentili) e Tg2 Post (877mila e 3,8% con Manlio Di Stefano, Francesco Piccinini da Manuela Moreno) e dopo Novantesimo Minuto Gol ha avuto 960mila spettatori e 4,1%.

Nella stessa fascia: su Rai1 I Soliti Ignoti ottiene 4,561 milioni di spettatori con il 20,4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,661 milioni di spettatori con uno share del 16,4%.

Nel preserale vince Rai1 con le nuove puntate de L’Eredità. Questo il bilancio della sfida delle ammiraglie: Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 a 2 milioni di spettatori (18,1%) con L’Eredità a 3,144 milioni di spettatori (21,1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! 1,235 milioni e 11,5% di share e Avanti un Altro! a 2,235 milioni e 15,7%.

Al mattino. Su Rai1 Uno Mattina al 13,7% di share e Italia Sì! – Giorno per giorno al 14,1% di share. Su Canale5 Mattino Cinque al 13,3% e 11,7%. Su Rai3 Agorà al 7,6%. Su La7 Omnibus al 3%.

A mezzogiorno. Su Rai1 La Prova del Cuoco 10,7%. Su Canale5 Forum in replica 15,4% Su Rai3 Tutta Salute ha interessato 320.000 spettatori con il 5%. Su Rai3 TG3 delle 12 all’11.5%, Quante Storie 5,5%. Su Italia 1 Sport Mediaset al 7,6%. Su La7 L’Aria che Tira Estate 4,1% nella prima parte e 3,1% nella seconda parte.

Al pomeriggio. Su Rai1 Io e Te 8,9% e Il Paradiso delle signore in replica 9,4%. La Vita in Diretta 14,3%. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 18,8%, Daydreamer 20,2%%, Il Segreto al 17,5%. Su Rai 2 Detto Fatto 5,3%.

In seconda serata scarsa concorrenza per Le Iene. Su Rai 1 Porta a Porta 7,9% con Luigi Di Maio ospite di Bruno Vespa. Su Canale 5 Manifest 4,1%. Su Rai 2 Striminzitic Show 3,1%. Su Rai 3 Novantesimo Minuto Notte Gol raccoglie il 3,6% e Tg3 Linea Notte 5,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di #Cartabianca)