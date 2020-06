La nipote del Duce contro l’ex del Truce

Alessandra Mussolini, piroette con le stelle

Libero, pagina 20, di Gianluca Veneziani.

Nel ballo della politica non è certo una debuttante. Ma ora ha compreso che è molto meglio scendere in pista che scendere in campo. E così, dopo una carriera tra Parlamento e tv, Alessandra Mussolini ha fatto il grande passo (doble): diventare una concorrente di Ballando con le stelle, il programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, in onda per la nuova stagione dal 12 settembre. La scelta, per la quale la Mussolini ha rinunciato a partecipare al Gf Vip («Ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura», ci dice), pare sensata: l’ex onorevole e ora opinionista a Live – Non é la d’Urso è stata sempre più un animale da programma tv che da tediose riunioni di partito; restia a parlare in politichese e in politicamente corretto, ama il linguaggio nudo e crudo della gggente.

Le intemperanze

Restano celebri le sue intemerate contro l’allora ministro Katia Belillo allorché le diede della «brutta comunista» assestandole un calcio, mentre quella la “incolpava” di chiamarsi Mussolini; o il suo attacco, da giurata de La pupa e il secchione, a Sgarbi, a cui fece cadere gli occhiali, dandogli del «matto» e prendendosi da quello della «fascista»; per non parlare degli appellativi rivolti in tv ad Andrea Scanzi, bollato come «testa di cazzo» e degli awertimenti a Formigoni che le voleva mettere «amorosamente una mano sulla bocca». «Io a te», gli replicò, «te metto la mano da un’altra parte».

Ma, più che una fascista, la Mussolini è una sfasciata, un’irriverente e simpatica guastafeste. «Sarò imprevedibile. Potrà succedere di tutto», ci assicura. Le occasioni non mancheranno: in giuria, avrà un’altra battagliera come Selvaggia Lucarelli, che qualche tempo fa non esitò ad accusarla di «minimizzare» il problema della camorra in merito alle nozze di Tony Colombo.

(Nella foto Alessandra Mussolini)