Ascolti tv 23 giugno 2020: la Sandrelli batte la regina Victoria

Ieri, martedì 23 giugno 2020, il film in prima visione su Rai1 ha vinto la gara degli ascolti tv, davanti alla pellicola di canale5. Poi “Le Iene Show”.

Il crimine non va in pensione 12,02%, Victoria e Abdul 9,47% e Le Iene Show 11,40%

Sfida di film tra le reti ammiraglie generaliste, con Il crimine non va in pensione su Rai1 che ha registrato il 12,02% di share media con 2,530 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete con la fiction in replica Nero a metà aveva raccolto il 13,7% e 3,091 milioni.

Dietro la pellicola storica Victoria e Abdul su Canale5 al 9,47% con 1,802 milioni di contatti. Martedì scorso l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 10,5% e 2,247 milioni con l’ennesima replica del film Cado dalle nubi con Checco Zalone.

Terza posizione per Le Iene Show su Italia1 con l’11,40% e 1,719 milioni d’italiani collegati.

Ascolti tv delle altre reti

Nella gara dei talk show di attualità vince #Cartabianca su Rai3 con il 6,55% e 1,255 milioni di spettatori (settimana scorsa aveva fatto il 5,5% e 1,166 milioni), seguito da Fuori dal coro su Rete4 con il 6,49% e 1,057 milioni (sette giorni fa 6% e 1,077 milioni) e a seguire Bersaglio mobile su La7 con il 1,88% e 420 mila contatti (martedì scorso 2,8% e 604 mila), con lo speciale su Bibbiano.

Su Real Time Primo appuntamento al 2,36%, mentre in daytime Io e te su Rai1 con Pierluigi Diaco all’8,9% e Detto Fatto su Rai2 al 5,3%.

In preserale L’eredità per l’Italia su Rai1 ha fatto il 21%, mentre Avanti un altro! su Canale5 il 15,7%.

Carlo G. Lanzi

(Nella foto Il crimine non va in pensione)