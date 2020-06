Stasera in Tv: cosa vedere mercoledì 24 giugno 2020

Su Rai 1 “Nero a metà”, su Rai 2 “Scatti di follia”, su Rai 3 “Chi l’ha visto?”, su Rete 4 “La tempesta perfetta”, su Canale 5 “New Amsterdam”, Su Italia 1 “X-Men: Conflitto Finale”, su La7 “Atlantide”, su Tv8 “Due cuori e una provetta”, su Nove “E io non pago”, su Sky Cinema “Ti presento Patrick”, su Fox “What We Do in The Shadows”, su Premium Cinema “Harry Potter e i doni della morta: Parte 1”, su Iris “Green Zone”, su Rai Movie “Lasciati andare”.

I programmi di prima serata in tv di mercoledì 24 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Nero a metà, Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti che più diversi non si può: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, nato nel centro di Roma, che si sente straniero a casa sua; l’altro è un giovane fresco di accademia, di origine africana, perfettamente a suo agio nella Capitale. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata.

Rai 2 – Scatti di follia, una fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un’ossessione.

Rai 3 – Chi l’ha visto?, casi di scomparsa vecchi e nuovi, cold case e misteri da risolvere anche con l’aiuto dei telespettatori. Con un occhio sempre attento ai fatti dell’attualità. Spazio ad aggiornamenti e grandi inchieste, storie di adolescenti in fuga dalla famiglia, anziani soli, donne maltrattate.

Rai Movie – Lasciati andare, Elia Venezia, psicanalista tirchio, pigro e sovrappeso, si vede costretto a fare un po’ di esercizio fisico per tutelare la sua salute. La sua personal trainer è la bizzarra e vitale Claudia.

Mediaset

Rete 4 – La tempesta perfetta, un cast d’eccezione per un film spettacolare tratto da una storia vera. La peggior tempesta di tutti i tempi travolge un peschereccio.

Canale 5 – New Amsterdam, ritornano per una seconda imperdibile stagione l’amato dottor Max Goodwin e i suoi colleghi del Bellevue Hospital di New York con le loro appassionanti vicende personali e professionali.

Italia 1 – X-Men: Conflitto finale, terzo film sugli X-Men, con Hugh Jackman. I mutanti dovranno decidere se mantenere la loro unicità, oppure rinunciare ai propri poteri ed essere persone comuni.

Premium Cinema – Harry Potter e i doni della morte: Parte 1, Harry Potter è ormai il simbolo della speranza del mondo magico buono di fronte all’avanzata di Lord Voldemort e dei suoi Mangiamorte. Il ragazzo è in fuga con i suoi amici Ron ed Hermione, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Alla lettura del testamento, sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione è stato lasciato in eredità un oggetto cruciale per la resistenza.

Iris – Green Zone, film d’azione con Matt Damon. Incaricato di trovare armi di distruzione di massa a Bagdad, l’ufficiale Miller scoprirà la cruda verità.

Altre emittenti

La7 – Atlantide: Ustica, 40 anni di bugie, speciale storie di Uomini e di Mondi. Conduce Andrea Purgatori.

Tv8 – Due cuori e una provetta, Dai registi di “Blades of Glory” una commedia senza infamia e senza lode ispirata al racconto “Baster” di Jeffrey Eugenides. Kassie Larson (Jennifer Aniston) non riesce a trovare il vero amore, ma ha comunque deciso di avere un bambino. Nonostante le obiezioni del suo miglior amico Wally (Jason Bateman), da sempre segretamente innamorato di lei, Kassie procede con l’inseminazione artificiale, arrivando a organizzare addirittura un party per l’occasione. Il donatore è l’affascinante Roland (Patrick Wilson) che, come da contratto, deposita nel bagno il frutto dei suoi lombi. Peccato che Wally, ubriaco perso, capiti in quel bagno e finisca per rovesciare il contenuto della provetta. Nel panico l’uomo decide di rimpiazzare quanto perduto nel lavandino con il suo sperma. Che sarà mai, si dice sul momento. Ma, poi, l’inseminazione ha successo…

Nove – E io non pago, a caccia di evasori fiscali, il maresciallo Remo Signorelli e il brigadiere Riccardo Riva sbarcano in Sardegna, più precisamente nella località di Poltu Quatu. Lì, Remo ritrova un amico di vecchia data che gestisce un locale e vive per le donne; quest’ultimo, non sospettando che Remo sia diventato un finanziere, lo guiderà all’interno dei circuiti dell’evasione locale; quasi tutti finiranno in manette.

Sky Cinema 1 – Ti presento Patrick, Sarah trascorre una vita molto tranquilla, scandita dai suoi tempi, fa l’insegnante è vive in un contesto piacevole è in armonia con il suo vicinato. La pace però viene messa alla prova quando riceve in eredità dalla nonna un cucciolo di carlino di nome Patrick. Sarah sarà costretta sin da subito a nascondere il cagnolino dal resto dei vicini per evadere il divieto di tenere animali domestici, ma il piccolo Patrick le permetterà anche di conoscere nuovi potenziali fidanzati..

Fox – What We Do in The Shadows, tra horror e humor, torna la comedy che racconta come in un documentario le vicende di tre amici vampiri che hanno vissuto a Staten Island per oltre 100 anni.

(Nella foto New Amsterdam)