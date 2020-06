Ascolti tv 22 giugno digital e pay: Bologna-Juve al 7% ‘puro’, Lecce-Milan al 3,1%. Iris vendica Cologno

Su Sky Cinema Uno il film Decisamente non adatti a 220mila spettatori cumulati. Bene MotherFatherSon su Sky Atlantic e 9-1-1 su Fox. Tra le native digitali free in prime time: su Iris Commando a 654mila e 2,8%. Su Tv8 The Karate Kid2 – La sfida continua a 347mila con l’1,6%. Su Rai4 Daredevil 235mila con l’1%.

Ascolti Tv fenomeni: super pomeriggio per il film di Tv8

Vittoria facile – lunedì 22 giugno – per le repliche de Il giovane Montalbano, che su Rai1 ha raggiunto 4,8 milioni ed il 22,5% lasciando a distanza tutta la concorrenza, con Canale 5 al 10% e Cologno alla fine che si consola con la buona prestazione di Iris. Sulla tv a pagamento in evidenza cinema, serie e news, ma soprattutto, finalmente, il calcio della Serie A.

Su Sky Cinema Uno (e Sky Cinema per te1) il film Decisamente non adatti a 220mila spettatori cumulati. Su SkyAtlantic MotherFatherSon a 108mila spettatori dalle 21.15; su Fox 9-1-1 Lone Star 128 mila dalle 21.50. Per SkyTg24 tra le 18.00 e le 19.00 I Numeri della Pandemia all’1%; le news delle 12.30 all’1%.

Alle 21.45 Bologna-Juventus ha conquistato 1,489 milioni di spettatori ed il 7% di share al netto dell’intervallo (1,3 milioni e 6,1% al lordo dell’intervallo). Nella collocazione oraria precedente Lecce-Milan alle 19.30 ha conseguito 631mila spettatori ed il 3,1% di share, con Diretta Gol a 198mila e Fiorentina-Brescia a 158mila (1,5% circa ulteriore complessivo).

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Iris

In prima serata su Iris Commando a 654mila e 2,8%. Su Tv8 The Karate Kid2 – la sfida continua a 347mila spettatori con l’1,6%. Su Rai4 Daredevil 235mila spettatori con l’1%. Su Rai Premium Top Dieci 195mila spettatori e lo 0,9%. Su Nove Profiling a 162mila e 0,7%.

In access. Su Tv8 Guess my age a 518mila e 2,3%. Su Nove Little big Italy ha raccolto 180mila spettatori e 0,8%.

In preserale. Su Tv8 Cuochi di Italia 263mila spettatori con l’1,5%. Sul Nove Camionisti in Trattoria 117mila spettatori con 0,7%.

Al pomeriggio. Su TV8 Ragazze Scomparse 504mila spettatori e il 4%, Un Nuovo Inizio 431mila spettatori e il 4.6%, Vite da Copertina 255mila spettatori con il 2,7%.

(Nella foto un momento di Lecce-Milan)