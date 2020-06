Ormai c’è la coda per avere i diritti della serie A

Dopo Bain e Cvc anche Advent fa un’offerta per i diritti tv della Serie A

Milano Finanza, pagina 17, di Francesco Bertolino e Lucinao Mondellini.

La Serie A si barcamena tra speranze future e problemi presenti e concreti. Sul primo fronte ieri anche il fondo di private equity Advent International si è fatto avanti per rilevare una quota della Serie A, che sta già valutando le offerte di Cvc e di Bain Capital. Secondo indiscrezioni di Bloombet, l’offerta di Advent valuterebbe la Serie A e i suoi diritti televisivi cima 13 miliardi per i prossimi dieci anni. La mossa arriva a distanza di poche settimane dall’offerta da 3 miliardi di Bain per una quota di circa il 25% e di quella di Cvc, interessata fino al 20% per 2 miliardi.

Va detto, però, che secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, Cvc starebbe pensando di ritirare l’offerta prima della scadenza dell’esclusiva, perché ha riscontrato problemi giuridici insuperabili, in particolare riguardo alla titolarità dei diritti.

Il presente

Se queste sono ipotesi future, nel concreto è invece emerso un problema che potrebbe avere un impatto immediato sui conti di varie società. L’emittente del Qatar Beln Sports, che solitamente mostra le gare del campionato italiano in 35 Paesi tra cui la Francia e il Medio Oriente, non ha mandato in onda nessuna delle quattro sfide disputate tra sabato e domenica. La mossa segue le discussioni intercorse in questi mesi tra l’emittente e la Lega presieduta da Paolo Dal Pino sui rapporti della Serie A con l’Arabia Saudita, dove è stata disputata la Supercoppa Italiana nelle ultime stagioni.

