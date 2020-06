Ciak si (ri)gira! A cominciare da Friends

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: dopo lo stop imposto dalla pandemia aprono i set televisivi e cinematografici. Tutto pronto per la puntatona della celebre serie con la reunion degli storici protagonisti. A cominciare dalla straordinaria Jennifer Anniston.

Hollywood si prepara per lo speciale con le star di “Friends”

Corriere della Sera, pagina 39.

Tutto era pronto per la reunion di Friends quando l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 si è diffusa in tutto il mondo, causando la chiusura di set cinematografici e fiction tv. Nei giorni scorsi Marta Kaufmann, coautrice della serie tv cult, ha annunciato, da metà agosto, il via alle riprese della puntata speciale che riunirà tutti i protagonisti: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc.

In Nuova Zelanda, il regista James Cameron sta lavorando al sequel di Avatar, dopo le due settimane di quarantena col cast, che comprende Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver. Dal 6 luglio, nei Pinewood Studios di Londra, subito dopo la fine di due settimane di quarantena, apre anche il set di Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow, terzo film del franchise con le star Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

(Nella foto il cast di Friends)