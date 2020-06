Ascolti tv analisi 21 giugno: Incontrada archivia D’Urso (flop senza Fazio, Giletti e Leosini). Calcio nerazzurro al 3,8% e al 5,8%

Vince Non dirlo al mio capo in replica, che batte Live Non è la D’Urso, che ieri non aveva più la concorrenza di Giletti e Leosini e non avrebbe dovuto essere impensierita da Inter-Sampdoria. Live schierava Speranza, Meloni, Mussolini e Del Santo, ma il nuovo tesoretto di Barbara è la famiglia Argento, anche se senza l’incrocio con Morgan e i Castoldi il plot è più debole.

In prime time partita aperta tra Non dirlo al mio capo, tre film, i telefilm di Rai2, l’ultima della D’Urso, the best of Giletti, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria

Sette giorni prima Top 10 (ora al venerdì) aveva fatto strame di Live Non è la D’Urso. E non era parso uno scandalo, visto che anche la trasmissione di Rai1 era ‘fresca’ e croccante. Ieri però domenica 21 giugno il programma di Canale 5 ha di nuovo perso abbastanza seccamente con la fiction in replica Non dirlo al mio capo (a 2,6 milioni di spettatori ed il 13% di share, con la prima parte a 2,825 milioni e 12,70% e la seconda a 2,416 milioni e 13,28%).

L’ultima puntata di Live Non è la D’Urso si è aperta con Roberto Speranza, ha poi proposto Giorgia Meloni, il caso della madre di Alessandra Mussolini, Maria Scicolone, Lory del Santo (picco a 2,9 milioni), e poi ha affrontato nello stesso calderone le vicende drammatiche di Alex Zanardi e quelle melodrammatiche dei vari Favoloso, Belli, Beta, Lollobrigida. Ma il clou del programma è stato probabilmente il confronto tra Asia Argento e Sandra Milo. Il programma ha avuto 2,108 milioni di spettatori e il 13,1%, in ripresa rispetto a sette giorni prima, ma in una serata in cui dopo Fabio Fazio, mancavano all’appello tra i concorrenti Massimo Giletti (Non è l’Arena-Best 836mila e 4,8%) e Franca Leosini (terminato Storie Maledette, il film su Rai3 Oltre la notte ha avuto 1,1 milioni ed il 5,2%). E non era certo in target D’Urso il calcio della Serie A rientrante: Atalanta-Sassuolo alle 19.30 ha avuto 711mila spettatori e il 3,8% e Inter-Sampdoria alle 21.30 ha conseguito 1,2 milioni e il 5,8%. L’Inter ha battuto in pratica tutte le pellicole, compresi gli altri due film in griglia: su Italia1 Una notte da leoni3 1,186 mln e 5,7%; su Rete4 Il miglio verde a 1,032mln e 6,6%.

Le altre partite di giornata

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno a 4,675 milioni di spettatori e 22,1%. Su Canale 5 Paperissima Sprint a 2,9 milioni di spettatori e 14,1%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 900mila spettatori e 4,3%. Su Rai3 Che ci faccio qui 857mila e 4,2%.

Nel preserale su Rai 1 L’Eredità a 2,397 milioni e 18,9% e 3,335 milioni e 21,5%. Su Canale 5 Avanti un altro! a 1,3 milioni di spettatori e 10,7% e 2,430 milioni e 16,3%.

Al pomeriggio era molto più accesa accesa la tv pubblica: su Rai1 Domenica In ha riscosso il 18,5% nella prima parte e al 20% nella seconda. Su Rai3 invece ha fatto bene Lucia Annunziata. Mezzora In Più ha totalizzato il 7,6% di share ospitando Pasquale Tridico e Carlo Calenda, con Kilimangiaro Collection subito dopo 6,6%.

Al mattino. Su Rai1 UnoMattina in Famiglia 19,8% e 22,3%; S. Messa 22,4%, Angelus 22%, Linea Verde 21,2%. Su Canale5 Melaverde 14,8%.

In seconda serata. Su Rai 1 Speciale Tg1 4,4%. Su Canale 5 Tg5 Notte 11,5% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva 5,3%. Su Italia 1 Pressing al 4,9%. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 425mila spettatori con il 2,7%.

Le news delle 20.00: Tg1 a 4,3 milioni e 23,5%; Tg5 a 3,474 milioni e 18,6%; TgLa7 791mila e 4,2%.

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento topico di Live-Non è la D’Urso)