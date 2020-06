Elisa Isoardi si sottoporrà a Check Up

La nostra rassegna stampa, con gli estratti degli articoli più interessanti: ha tentato in tutti i modi di salvare "La prova del cuoco". Ha fallito. Le hanno offerto di riportare in vita il celebre settimanale sulla salute. Ha rifiutato. Poi, di fronte alla prospettiva di star ferma, ha detto sì: sarà in onda ogni domenica mattina.

La Isoardi dalla padella all’infarto

Libero, pagina 21, di Alessandra Menzani.

Non occorre essere particolarmente maliziosi per vederci dietro scelte punitive. Prima la rimozione della “pericolosa sovranista” Lorella Cuccarini dalla Vita in diretta, adesso il caso di Elisa Isoardi, la bella ex fidanzata di Matteo Salvini che non è in un periodo felice. Le hanno cancellato La prova del cuoco dove si trovava benissimo, ma l’alternativa poco allettante che la Rai le ha offerto è quella di occuparsi di prostata e acciacchi vari in un programma a scadenza settimanale (e non quotidiano come quello culinario) che nasce dalle ceneri del defunto Check Up, sparito da quasi vent’anni e ora riesumato.

Pare che la statuaria 38enne di Cuneo inizialmente avesse declinato la succulenta proposta e poi, trovandosi a piedi, ci abbia ripensato. Ha fatto bene perché è sempre meglio esserci che non esserci. Ma lo smacco resta. E pensare che Elisa, per tre anni e mezzo fidanzata con Salvini, mollato via Instagram con una foto indimenticabile, e oggi felicemente (dice lei) single, durante la quarantena passata a Roma con l’anziana zia e il barboncino Zen ce l’aveva messa tutta. La prova del cuoco era sospesa per motivi di sicurezza, ma lei alle 12, cascasse il mondo, era ai fornelli su Instagram con zia Gabriella, 87 anni, e con i cuochi del programma a friggere, impanare, provare ricette come l’amata bagna cauda, che la faceva sentire un po’ nel suo Piemonte.

Un programma di salute

E poi alle 19 puntuale, sempre sui social, dava vita all’«Aperitivo con Elisa» coinvolgendo amici esterni alla trasmissione come Al Bano o la filosofa Michela Marzano. Era il suo modo di passare il tempo e di stare vicino al pubblico. Fatica sprecata? Forse.

Elisa è tornata in onda per poco, poi il colpo letale: dopo 18 anni gloriosi, anche grazie all’era di Antonella Clerici che anni fa aveva sostituito quando la collega era in maternità, La prova del cuoco viene soppressa per sempre. E allora, scrive Dagospia, il direttore di Rai1 Stefano Coletta propone all’ex Miss Cinema Check up, storico programma di medicina in onda dal 1977 fino al 2002, cancellato 18 anni fa ma oggi attuale più che mai visti le recenti catastrofi sanitarie. Collocazione: la domenica mattina.

(Nella foto Elisa Isoardi)