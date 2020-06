Ascolti Tv 20 giugno tutti i dati: Bonolis batte D’Alessio e Incontrada

Su Canale5 Ciao Darwin 2,367 mln e il 14,8%. Su Rai1 Vent’anni che siamo italiani 2,298 milioni ed il 13,1%. Su Rai2 Ossessione senza fine-Il ritorno 1,081 milioni e 5,5%. Su Rete4 Una Vita 977mila e 5,2%. Su Italia1 The Warriors gate 800mila e 4,4%. Su Rai3 Permette? Alberto Sordi 755mila e 4,4%. Su La7 The Queen 619mila e 3,2%.

Dinamica ascolti: le repliche delle due ammiraglie dominano la scena, poi solo il film di Rai2 sopra quota 1 milione

Ecco la graduatoria di sabato secondo Auditel, in ordine di ascolti, di sabato 20 giugno.

Su Canale 5 il ritorno in collocazione ordinaria della replica di Ciao Darwin, con la sfida tra ‘Io so io contro Noi non semo‘, ha conseguito 2,367 milioni di spettatori e 14,8% di share.

Su Rai1 la replica di Vent’anni che siamo italiani, con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio alla conduzione, ha avuto 2,298 milioni di spettatori e il 13,1% di share.

Su Rai2 il film tv giallo, Ossessione senza fine- Il ritorno, ha avuto 1,081 milioni di spettatori e 5,5% di share.

Su Rete4 la soap spagnola Una vita, promossa in prima serata, ha conseguito 977mila spettatori e il 5,2%.

Su Rai 3 il film tv in replica ‘Permette? Alberto Sordi’, con Edoardo Pesce protagonista, ha riscosso 886mila spettatori e 4,4% di share.

Su Italia 1 il film The Warriors Gate, con Dave Bautista, Uriah Shelton, Sienna Guillory, ha riscosso 800mila spettatori e 4,4% di share.

Su La7 la pellicola cult The Queen, con Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell ha avuto 619mila spettatori e 3,2% di share.

In access

Su Rai1 I Soliti Ignoti a 4,262 milioni e 22,1%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 2,9 mln e 15,1%. Su Rai3 Aspettando le Parole 1,024 mln di spettatori e 5,2%. Su Italia 1 CSI 861mila e 4,5%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend 798mila spettatori con il 4,8% nella prima parte e 900mila e 4,6% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo 1,019 mln spettatori e 5,4%.

Nel preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 1,8 milioni di spettatori e 16,7% con L’Eredità a milioni di spettatori 3,1 milioni e 22,4%. Su Canale 5 Avanti il Primo! a 1,560 milioni di spettatori con il 14,8% di share e Avanti un Altro! a 2,291 milioni di spettatori con il 17,1% di share.