Stasera in Tv: cosa vedere domenica 21 giugno 2020

Su Rai 1 “Non dirlo al mio capo”, su Rai 2 “Hawaii Five 0”, su Rai 3 “Oltre la notte”, su Rete 4 “Vendetta: Una storia d’amore”, su Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, Su Italia 1 “Una notte da Leoni 3”, su La7 “Non è l’Arena”, su Tv8 “Gomorra – La serie”, su Nove “Little Big Italy”, su Sky Cinema “Il traditore tipo”, su Fox “Magnum P.I..”, su Premium Cinema “Il cavaliere oscuro – Il ritorno” su Iris “Il club degli imperatori”, su Rai Cinema “Il professor Cenerentolo”

I programmi di stasera in tv di 21 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Non dirlo al mio capo, Enrico viene aggredito per aver difeso una banca, Romeo è rientrato a scuola e Lisa, durante una festa, ha lasciato a troppe persone il suo numero, suscitando la gelosia di Enrico. È così che conosce Fabrizio Del Corso.

Rai 2 – Hawaii Five 0, Steve McGarrett, un decorato tenente comandante dei Navy SEAL, ritorna a Honolulu, sua città natale, per investigare sulla morte del padre, ucciso da una banda di criminali che McGarrett conosce molto bene. In quest’occasione viene convinto dal governatore delle Hawaii a formare una speciale task force della State Police.

Rai 3 – Oltre la notte, la vita di Katja crolla improvvisamente quando il marito Nuri e il figlio Rocco muoiono in un attentato dinamitardo. Gli amici e la famiglia cercano di darle il supporto di cui ha bisogno e Katja riesce ad andare avanti fino al giorno del funerale. Tuttavia, le lungaggini nella ricerca degli attentatori e le ragioni dietro la morte insensata dei suoi cari non rendono semplice il superamento del lutto, aprendo ferite e dubbi.

Rai Movie – Il professor Cenerentolo, Umberto, un ingegnere, è in galera perché ha tentato una rapina in banca con altri due personaggi improbabili. Nel carcere di Ventotene può frequentare la biblioteca locale per dare ripetizioni alla figlia del direttore e lì, casualmente, l’uomo incontra Morgana, una bella insegnante di ballo che lo scambia per un operatore culturale.

Mediaset

Rete 4 – Il miglio verde, dal romanzo di Stephen King, un film drammatico con il premio Oscar Tom Hanks. Un gigantesco uomo di colore è accusato di un efferato crimine.

Canale 5 – Live – Non è la D’Urso, il programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Italia 1 – Una notte da Leoni 3, terzo e ultimo capitolo della trilogia. Gli inseparabili amici in un allucinante viaggio che li riporterà a Las Vegas.

Iris – Il club degli imperatori, William Hundert, vicepreside alla St. Benedict, mette in pratica ciò che insegna. Impegnato a stimolare i propri studenti a vivere correttamente, è quel tipo di professore appassionato, dai principi classici che crede che la storia dei Greci e dei Romani sia più che una semplice lezione sul passato. Nell’autunno del ’72 però, il suo mondo chiuso nella tradizione e la sua influenza vengono completamente scombussolati dall’arrivo della nuova matricola Sedgewick Bell, figlio di un senatore del West Virginia. Quasi immediatamente, professore e studente si trovano coinvolti in un vivace scontro di volontà.

Premium Cinema – Il cavaliere Oscuro – Il ritorno, sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in un istante da eroe a fuggitivo. Prendendosi la colpa della morte del procuratore Harvey Dent, il Cavaliere oscuro ha sacrificato tutto ciò per cui lui e il Commissario Gordon avevano lavorato. Ma tutto cambierà con l’arrivo di un’astuta ladra con un misterioso piano e del ben più pericoloso Bane, un terrorista mascherato i cui spietati piani per Gotham costringono Bruce a uscire dal suo esilio volontario.

Altre emittenti

La7 – Non è l’Arena, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti. Terza edizione. Saranno riproposti alcuni passaggi fondamentali dell’inchiesta sulle “Scarcerazioni dei boss”, che ha travolto il modo della politica giudiziaria.

A completare il quadro di documenti e testimonianze raccolte da Giletti nel corso delle puntate è stata l’audizione di giovedì scorso del consigliere del Csm Nino Di Matteo in Commissione parlamentare antimafia.

Tv8 – Gomorra – La serie, Il progetto televisivo parte da una storia del tutto originale, un monumentale arco narrativo che racconta il destino di due grandi famiglie. L’affresco di una realtà nella quale i valori seguono spesso logiche perverse, dettate dall’istinto di sopravvivenza. Non solo logiche criminali, nella serie trovano spazio anche le dinamiche e i legami familiari tipici della grande saga televisiva. Una struttura narrativa da lunga serialità, che iscrive idealmente Gomorra – La Serie nel novero dei grandi racconti contemporanei. Da un lato, un potente clan e i complessi meccanismi che regolano la gestione e il mantenimento di un impero camorristico, partendo dall’ordinario esercizio del potere, passando per l’ideazione di nuove strategie di ampliamento, fino ad arrivare alla guerra armata, strumento ultimo di affermazione. Dall’altro figure grandi e piccole che la Camorra la combattono e che, con gesti che vanno dall’eroismo quotidiano all’affermazione della legalità, lavorano incessantemente per contrastare e smontare un “Sistema” che è solo foriero di morte.

Nove – Little Big Italy, Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

Fox – Magnum P.I., nuove indagini per il detective privato più richiesto delle Hawaii, nel remake del cult anni ’80.

Sky Cinema 1 – Il traditore tipo, Perry è un professore accademico e sua moglie Gail, un avvocato di successo. La brillante coppia inglese, in crisi matrimoniale, decide di andare in vacanza a Marrakech per cercare di recuperare il rapporto. Qui però si imbattono nel milionario russo Dima. L’uomo, ex appartenente della mafia russa, gli fa la richiesta di entrare in contatto con l’MI6 britannico fornendogli importanti informazioni. Tutto questo li porterà in un tortuoso viaggio attraverso il mondo, tra la mafia russa e i servizi segreti britannici.

(Nella foto Gomorra – La serie)