Ascolti tv 19 giugno: Conti batte De Filippi in stra-replica. Crozza (senza Zoro live) supera Nuzzi

Su Rai1 Top 10 a 3,8 mln e 19,1%. Su Canale 5 Tu si que vales a 2,280 mln e 14,9%. Su Nove Fratelli di Crozza 1,378 mln e 6,2%. Su Rete4 Quarto Grado 1,157 mln e 6,7%. Su Rai2 Sulle ali della pazzia 1,099 mln e 4,9%. Su Italia 1 Transofrmers3 a 811mila e 4,3%. Su Rai3 Notte prima degli esami-Oggi 738mila ed il 3,8%. Su La7 Propaganda Best of 397mila e 1,9%.

Ascolti Tv dinamiche: con Zoro in replica vola Fratelli di Crozza

Alla seconda puntata venerdì 19 giugno Carlo Conti ha schierato una formazione molto forte ed ha vinto contra la ultra replica di Maria De Filippi. Su Rai1 avendo tra gli ospiti Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi, Nino Frassica, Diletta Leotta, Cristiano Malgioglio, Leonardo Pieraccioni e Patty Pravo, Top 10 ha avuto 3,8 milioni di spettatori ed il 19,1%. Su Canale 5 Tu si que vales si è fermato a 2,280 milioni ed il 14,9%.

Sul terzo gradino del podio per share si è installato Gianluigi Nuzzi: su Rete4 Quarto Grado ha riscosso 1,157 milioni di spettatori e 6,7%. Ma se si considerano gli ascolti a vincere è stato Maurizio Crozza, che ieri non ha dovuto confrontarsi con Propaganda Live, ma con il the best of della trasmissione di Diego Bianchi (397mile 1,9% il risultato). Su Nove Fratelli di Crozza così ieri è volato a 1,378 milioni ed il 6,2%.

Questo invece l’ordine di arrivo dei tre film: su Rai2 Sulle ali della pazzia 1,099 mln e 4,9%. Su Italia 1 Transformers3 a 811mila e 4,3%. Su Rai3 Notte prima degli esami-Oggi 738mila ed il 3,8%.

In access

Su Rai1 I Soliti Ignoti 4,876 milioni di spettatori e 21,8%, Su Canale 5 Striscia la Notizia 3,959 milioni di spettatori con uno share del 17,6%. Su Rai2 Tg2 Post 1,222 mln e il 5,4%. Su Rete4 Stasera Italia 950mila e 4,4%, mentre su La7 Otto e Mezzo 1,580 milioni di spettatori e 7,2%.

Nel preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei 2,282 milioni di spettatori e 18,9%, L’Eredità 3,5 milioni di spettatori e 22,4%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,6 milioni di spettatori e 14,2%, Avanti un Altro 2,5milioni di spettatori e 16,8%.

