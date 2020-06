Stasera in Tv: cosa vedere sabato 20 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di sabato 20 giugno 2020

RAI

Rai 1 – 20 anni che siamo Italiani, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada e i loro grandi ospiti in un emozionante racconto dei loro primi 20 anni da italiani e di come in questo tempo siano cambiate le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Uno show unico e originale tra momenti celebrativi e di riflessione, il tutto avvolto in un’atmosfera leggera e spassosa.

Rai 2 – Ossessione senza fine – Il ritorno, il dottor Beck, che ha cambiato nome, salva una ragazza dall’annegamento e finisce per innamorarsene. Sorgono alcune complicazioni, ma Beck non si fa scoraggiare…

Rai 3 – Un italiano in America, il benzinaio Giuseppe non vede suo padre, emigrato in America, da trent’anni. Improvvisamente l’uomo lo chiama e gli chiede di incontrarlo in una trasmissione televisiva. Il padre, che si finge ricco imprenditore, è in realtà pieno di debiti e i soldi dello show servono per pagare i creditori.

Rai Movie – Il giovane Karl Marx, All’età di 26 anni, Karl Marx si avvia con la moglie Jenny sulla strada dell’esilio. Nel 1844 a Parigi conosce il giovane Friedrich Engels, figlio del proprietario di una fabbrica, che studia gli inizi del proletariato inglese. Engels, una specie di dandy, dà a Marx il pezzo mancante del puzzle che ricompone la sua nuova visione del mondo. Insieme, tra censura e raid della polizia, rivolte e sollevamenti politici, presiederanno alla nascita del movimento operaio, che fino a quel momento era per lo più disorganizzato e improvvisato.

MEDIASET

Rete 4 – Una vita, una storia di contrapposizione tra due mondi diversi, un gruppo di cameriere e quattro famiglie della classe media per le quali lavorano, che confluiscono in un unico spazio: Acacias 38, un maestoso edificio situato in un quartiere borghese di una grande città spagnola. L’amore, la passione, la gelosia, la vendetta, l’odio e la gioia: questi ingredienti faranno parte delle vicende che coinvolgeranno i personaggi. Con la firma dell’amata autrice de “Il Segreto”, Aurora Guerra.

Canale 5 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1 – The Warriors Gate, Videogiochi e kung fu nel film di azione, avventura e fantasy scritto e prodotto da Luc Besson. Un adolescente viene magicamente trasportato nell’antica Cina.

Premium Cinema – Jason Bourne, l’ex sicario della Cia Jason Bourne ha ormai scoperto la sua identità e, dopo dieci anni di latitanza, vive in Grecia, dove si guadagna da vivere partecipando ad alcuni incontri di pugilato, giusto per tenersi in forma. Il suo collega hacker, Nicky Parsons, però, scopre alcuni dettagli mancanti del suo passato e gli dà appuntamento per rivelarglieli. Ma l’incontro tra i due non passa inosservato agli occhi della Cia, che si attiva per eliminarli entrambi. Questo porterà Jason a scendere nuovamente in campo.

Iris – Mai con uno sconosciuto, dopo aver allacciato una relazione con un ex poliziotto, un’esperta di psicologia criminale è perseguitata da misteriose minacce di morte.

ALTRE EMITTENTI

La7 – The Queen, domenica 31 agosto 1997: la Principessa Diana muore in un tragico incidente. La regina Elisabetta II, indifferente allo sgomento del popolo inglese, si ritira tra le mura del castello di Balmoral con la sua famiglia. Tony Blair, da poco eletto Primo Ministro, avverte che la gente ha bisogno di rassicurazione e supporto. Mentre un’ondata di emozioni senza precedenti rischia di travolgere le istituzioni, Blair deve trovare un modo per avvicinare l’orgogliosa regina al popolo.

Tv8 – Il collezionista di ossa, un diabolico serial killer terrorizza Manhattan. L’omicida pare giocare al gatto col topo con la polizia e si diverte a lasciare criptici indizi su ogni scena del crimine. La sfida è raccolta dal noto criminologo Lincoln Rhyme (Denzel Washington), una leggenda nel campo delle investigazioni scientifiche, nonché autore di numerosi best-sellers. Purtroppo Rhyme, in seguito a un incidente mentre era in servizio, si ritrova costretto su un letto, tetraplegico. Toccherà alla giovane poliziotta Amelia Donaghy (Angelina Jolie) essere le sue gambe, le sue braccia, i suoi occhi…

Nove – La vendetta di Carter, Jack un violento esattore torna a casa dopo anni per la morte del fratello. Presto scopre che quello che sembrava un incidente stradale, in realtà nascondeva ben altro. Con Stallone e Michael Caine.

Sky Cinema 1 – Teen Spirit, Violet Valenski vive con la madre polacca nell’isola di Wight. E’ un’adolescente che sogna di fuggire dalla sua piccola città per diventare una cantante. Purtroppo lei e sua madre sono piene di debiti e sperano nell’ipotetico ritorno del padre di Violet. L’occasione che la ragazza aspettava non tarda ad arrivare: si chiama “Teen Spirit”, un talent show a cui tutti i giovani cantanti si iscrivono, ma in cui solo uno vince. Con l’aiuto di un singolare mentore, Violet parteciperà alla competizione mettendosi alla prova.

Fox – 9-1-1, la detective Athena Grant lavora nella Polizia, Bobby Nash ed il suo team di pompieri eseguono i salvataggi più audaci. Abby Clark lavora al Call Center del 911, ma s’informa costantemente su cosa succede…

(Nella foto Gigi D’Alessio)