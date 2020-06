Ascolti tv 18 giugno digital e pay: Borghese si ristora nel Cilento. Film tra le free? Vincono Rai Movie e Iris

Sulla pay 4Ristoranti a 443mila spettatori cumulati su SkyUno e 1,23%. Tra le native digitali free in prime time: su Rai Movie The Sentinel 594mila e 2,64%. Su Iris Spiriti nelle tenebre a 546mila con il 2,5%; sul Nove Restaurant Swap – Cambio Ristorante 318mila e l’1,4%. Ieri su SkyUno da registrare il dato settimanale di EPCC a 930mila spettatori.

Ascolti tv news pay: alle 18.30 SkyTg24 con I numeri della pandemia a 148mila e 1,3%

Repliche su repliche, ma anche qualche elemento di novità. In un contesto particolare giovedì 18 giugno, in prime time c’è stato spazio per le altre opzioni televisive un po’ più ‘alternative’, in una griglia in cui di base Elena Sofia Ricci ha vinto la serata con Che Dio ci aiuti 5 battendo il telefilm New Amsterdam su Canale 5.

Sulla pay c’era la trasmissione culinaria 4 Ristoranti con i nuovi episodi con l’itinerante Alessandro Borghese in attività nel Cilento; su SkyUno l’ascolto di flusso è stato di 288 mila spettatori, quello cumulato è stato di 443mila spettatori con l’1,23% di share. Su Fox The Big Bang Theory ha fatto bene, riscuotendo 126mila spettatori cumulati. Su Fox Crime Profiling a 117 mila dalle 22.05. Alle 18.30 SkyTg24 con I numeri della pandemia a 148mila e 1,3%. Inoltre da registrare su SkyUno il buon dato settimanale di EPCC, con Alessandro Cattelan a 930mila spettatori.

Tra le native digitali free ieri questi gli ascolti: vince Rai Movie su Iris

In prima serata su Rai Movie The Sentinel 594mila e 2,64%. Su Iris Spiriti nelle tenebre a 546mila spettatori con il 2,5%; sul Nove Restaurant Swap – Cambio Ristorante 318mila e l’1,4%. Su Cine34 Polvere di stelle a 307mila e 1,3%. Su RaiPremium Viaggio sul Kilimangiaro a 225mila e 1%. Su Rai4 Absentia a 216mila e 1%.

In access vince Papi battendo Rai4. Su Tv8 Guess my age a 505mila e 2,2%. Su Rai4 Criminal Minds a 418mila e 1,9%. Su Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 227mila spettatori con l’1%.

Nel preserale su Tv8 Cuochi d’Italia a 318mila e 1,7%. Su Nove Sono le venti a 229mila e 1,2%.

Al pomeriggio su Tv8 Assassinio in diretta 441mila spettatori e 3,6%; Vite da Copertina 190mila spettatori e 1,9%.

In seconda serata su Real Time Vite al limite 481mila e 4%.

Al mattino su Tv2000 il Santo Rosario 306mila spettatori con il 7,4%.

Emanuele Bruno

(Nella foto 4 Ristoranti)