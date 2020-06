E se accorciassimo la prima serata?

Accorciare la prima serata: la vera rivoluzione per gli spettatori

Il Giornale, pagina 31, di Laura Rio.

Fra le tante proposte presentate dall’ad Fabrizio Salini al cda Rai sulla prossima stagione televisiva, una su tutte porterebbe un reale cambiamento per gli spettatori, una rivoluzione nelle loro abitudini quotidiane.

È un’idea che circola da anni, ma non è stata mai attuata: accorciare i programmi delle prime serate, cioè trasmettere (dopo i quiz di access prime time) fiction e show della durata di solo un’ora, un’ora e mezza. Questo consentirebbe al pubblico di seguire le trasmissioni preferite senza doverne interrompere la visione per andare a letto o invece stare svegli troppo a lungo.

Anticipare anche la seconda serata

In più si potrebbe anticipare la partenza dei programmi di seconda serata in favore di coloro che vogliono seguire le trasmissioni di approfondimento. Invece, ora gli show (si pensi a Ballando con le stelle o a Tale e quale, per fare solo due esempi) durano anche tre ore e le fiction vengono stiracchiate all’infinito. Una prassi che, nel corso degli anni, è degenerata sia per giustificare i costi di produzione, sia per racimolare più ascolti (e soddisfare l’ego di dirigenti e conduttori) sfruttando il trucchetto dell’Auditel per cui più un programma si allunga, più si alza lo share.

(Nella foto Ballando con le stelle)