Stasera in Tv: cosa vedere venerdì 19 giugno 2020

I programmi di prima serata in tv di venerdì 19 giugno 2020

Rai

Rai 1 – Top Dieci, due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco alla scoperta de ll’identità del nostro Paese. Il loro compito sarà infatti quello di riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop d’Italia (musica, cinema, spettacolo, abitudini, curiosità) tracciando così un preciso identikit del bel Paese , dei suoi usi e costumi e dei gusti degli italiani. Le classifiche riguarderanno sia il passato che il presente, in un gioco con il tempo che ci permetterà di ricordare ciò che siamo stati e riflettere su ciò che siamo.

Rai 2 – Sulle ali della pazzia, Amber sta per sposare Luke. Jill, la futura suocera, la considera la figlia che non ha mai avuto. Sharon, la madre di Amber, invece, è gelosa della figlia e decide di prendere la situazione in mano per non perderla.

Rai 3 – Notte prima degli esami – Oggi, dagli anni ’80 all’Era 2000, i problemi di Luca Molinari, maturando in crisi adolescenziali, sono sempre la scuola, i genitori e, soprattutto, l’amore per la bella Azzurra.

Rai Movie – I segreti di Osage County, una crisi di famiglia porta le donne della famiglia Weston a ritornare nella casa dove sono cresciute, in Oklahoma, e a ripercorrere i passi che le hanno divise.

Mediaset

Rete 4 – Quarto Grado, approfondimento giornalistico su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca più recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

Canale 5 – Tu Sì Que Vales, artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi, capitanata da Sabrina Ferilli. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici. Ad affiancarli, inoltre, Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martìn Castrogiovanni.

Italia 1 – Transformers 3, terzo film della saga fantascientifica dei Transformers. Sam dovrà aiutare di nuovo i suoi amici robot contro un temibile nemico: Shockwawe, tiranno di Cybertron.

Premium Cinema – Uno di famiglia, Luca, precario, è un ex attore che fa l’insegnante di dizione, ma a stento riesce a farsi pagare dai suoi studenti, tra cui Mario Serranò. Un giorno Luca diventa suo malgrado un eroe. Infatti salva la vita a Mario, che rischia di essere investito da un’automobile, sotto gli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Improvvisamente Luca si ritrova protetto da una sfilza di Padrini. E’ sì perché Angela appartiene ad una Famiglia di ‘ndranghetisti che gestisce le redini della Capitale.

Iris – Bis – Ritorno al passato, Eric e Patrick, amici dai tempi del liceo, dopo una notte di bagordi si ritrovano catapultati nel 1986, quando avevano solo 17 anni.

Altre emittenti

La7 – Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi in arte Zoro. Terza edizione. Ospiti, in collegamento, Paolo e Chiara Regeni, genitori di Giulio, ancora in cerca di verità a 4 anni dalla morte del loro figlio. Nel nuovo reportage di Diego Bianchi il riepilogo degli avvenimenti pre e post Covid e ancora testimonianze dagli USA, sulle grandi mobilitazioni di questi giorni. Tra gli ospiti in studio, dopo il successo della scorsa puntata, torna il “vaso degli Esteri”. Spazio, inoltre, ai fumetti di Zerocalcare con il suo ultimo cartoon della stagione e a Memo Remigi.

Gli orchestrali del maestro Ezio Bosso renderanno un omaggio, nel corso della puntata di Propaganda Live, al direttore d’orchestra, compositore e pianista italiano recentemente scomparso. In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Ospite musicale sarà Frankie Hi-Nrg.

Tv8 – Italia’s Got Talent, affascinanti, sorprendenti, divertenti: dal palco di Italia’s Got Talent sono passati i talenti più strani e incredibili dello stivale. Se ti sei perso qualche puntata delle passate edizioni, se vuoi rivedere il tuo performer preferito o anche se vuoi semplicemente tornare a sognare, ridere e piangere con gli artisti del talent show più eclettico d’Italia non puoi perderti questa raccolta dei momenti migliori di Italia’s Got Talent.

Nove – Fratelli di Crozza, Maurizio Crozza è con “Fratelli di Crozza” sul NOVE e in streaming su Dplay. Monologhi, canzoni, personaggi (Berlusconi, Renzi, Di Maio, Salvini, Conte e tanti altri). Rivedi le puntate intere e tutte clip dei personaggi e non solo!

Sky Cinema 1 – Escobar, Nick e Dylan, due fratelli canadesi, hanno un sogno: aprire una scuola di surf in Colombia. Così, decidono di partire per farlo diventare realtà. Per Nick, anzi, le cose vanno meglio del previsto quando conosce Maria, bellissima ragazza per cui perde la testa. Quello che non sa, però, è che la giovane ha uno zio dal nome tanto importante quanto pericoloso, Pablo Escobar, il capo del cartello della droga colombiano di Medellin. Nick capirà presto di essersi infilato in un terribile guaio…

Fox – The Big Bang Theory, ultima stagione per la serie vincitrice di 1 Golden Globe e 10 Emmy. Mentre Amy e Sheldon sono in viaggio di nozze, a Pasadena non si sta tranquilli come sperato.

(Nella foto Top Dieci)