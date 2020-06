Ascolti Tv 17 giugno digital e pay: SkyTg24 fa l’1% con I Numeri della pandemia. Bene Nove con il doppio Sapore di Mare

Fenomeni ascolti Tv: al mattino su Tv2000 il Santo Rosario 321mila spettatori con il 7,5%. In seconda serata sul Nove Sapore di Mare 2 – Un Anno Dopo 370mila e 4,2%

Gran parte del pubblico Sky era certamente sintonizzato su Rai1 il 17 di giugno per guardare la finalissima di Coppa Italia, Napoli-Juventus, che ha dominato la scena con il 39,6% della platea tv. Pochi spiccioli di ascolti così sono andati alle alternative opzionali, per lo meno in prima serata. Stavolta in evidenza sulla pay è stato l’appuntamento delle 12.30 di SkyTg24 che ha ottenuto 124mila spettatori e 1% di share. Inoltre sempre su Sky TG24 I numeri della pandemia dalle 18 alle 19 ha avuto 105 mila spettatori medi con l’1% di share.

In prime time le native digital: vince Nove su Tv8

Tra le native digitali free questi gli ascolti. Su Nove Sapore di mare ha avuto 414mila spettatori ed 1,7%; su Tv8 Hitch Lui sì che capisce le donne a 391mila spettatori e 1,64%. Su Rai4 Underworld la ribellione dei lycans ha avuto 383mila spettatori e 1,5%. Su Paramount Network Marple a 379mila spettatori e 1,5%. Su Rai Movie La ruota delle meraviglie a 320mila spettatori e 1,2%. Su Iris Bordertown ha raccolto 318mila spettatori ed 1,55%. Su Cine34 Finché c’è guerra c’è speranza 258mila spettatori e 1,1%.

Nel preserale questi gli ascolti. Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 289mila spettatori con l’1,5%. Sul Nove Sono le Venti 202mila spettatori con 1%.

In access questi gli ascolti. Su Tv8 Guess my age ha coinvolto 508mila spettatori con 2%. Su Rai4 Criminal Minds ha avuto 482mila spettatori e 2%. Su Nove Deal with it-Stai al gioco ha raccolto 302mila spettatori con l’1,2%.

Nel pomeriggio: su Tv2000 Terra Nostra 357mila spettatori e 3%. Su TV8 Vite da Copertina 201mila spettatori e 2%.

Al mattino su Tv2000 il Santo Rosario 321mila spettatori con il 7,5%.

In seconda serata sul Nove Sapore di Mare 2 – Un Anno Dopo 370mila e 4,2%

Emanuele Bruno

(Nella foto un momento di Sapore di mare 2)