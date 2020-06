Ascolti tv analisi 17 giugno: Napoli-Juve ai rigori fa il 64,7% in Campania ed il 51,3% in Piemonte. Share al top sulla trasformazione di Milik

Coppa Coca Cola: rigori a 10,348 milioni e 43,6%. In Campania penalties a 64,7%, in Piemonte al 51,3%. Picco di ascolti da 10,881 e 40,5% prima della fine del primo tempo

Non c’era una concorrenza forte, ma è indubbio che il risultato della finalissima di Coppa Italia, la prima della storia giocata senza pubblico e con l’inedita firma Coca Cola, sia stato ottimo. Su Rai1 mercoledì 17 giugno la partita Juventus-Napoli, terminata zero a zero e – saltando la fase dei supplementari – vinta ai rigori dalla squadra di cui è capitano Lorenzo Insigne per quattro a due (decisivo il tiro di Arkadiusz Milik), ha conquistato 10,2 milioni ed il 39,2%. Come era andata negli altri anni? Nel 2019 Atalanta-Lazio, vinta dai biancocelesti, aveva ottenuto 7,3 milioni e 28,7%, nel 2018 Juventus-Milan aveva conseguito 10,583 milioni di spettatori e il 39,22% di share, nel 2017 Juve-Lazio era arrivata a 10,3 milioni ed il 39,4%. Battuto ampiamente, quindi, il bilancio dell’anno passato, che però non vedeva in finale alcuna big, si è rimasti sopra quota 10 milioni come nelle migliori edizioni. Si è invece rimasti lontani dalla precedente Juve-Napoli, che nel 2012 aveva raccolto 11,586 milioni di spettatori ed il 42,44% di share. Andando nel dettaglio, la fase dei rigori ha avuto 10,348 milioni e il 43,6%. In Campania i penalties hanno avuto il 64,7%, in Piemonte il 51,3%. Picco di ascolti a 10,881 e 40,5% prima della fine del primo tempo e picco di share sulla trasformazione di Arkadiusz Milik (a 10,646 milioni con il 45,4%).

Clooney al 10,4% e Federica Sciarelli al 7,9% sul podio

Si è difesa dignitosamente su Canale 5 la pellicola Paradiso Amaro, con George Clooney, Judy Greer e Shailene Woodley, che ha ottenuto 2,496 milioni di spettatori ed il 10,4% ed ha staccato nettamente Federica Sciarelli (Chi l’ha visto? ha raccolto 1,8 milioni e il 7,9% ma sette giorni prima era arrivato a 2,021 milioni e 9,34% sette giorni prima), di solito ancora più resiliente quando alle prese con il calcio. Tra gli altri film in griglia la commedia rosa di Italia 1 (Una ragazza ed il suo sogno con Amanda Bynes e Colin Firth a 1,2 milioni di spettatori e il 5,1%), ha fatto meglio del giallo di Rai2 (Il gioco del tradimento a 1,083 milioni di spettatori e il 4,2%) e molto più nettamente del cult di Rete4 (Pensavo fosse amore e invece era un calesse, a 563mila spettatori e il 2,3%), mentre pura difesa ha fatto su La7 Andrea Purgatori parlando della guerra in Vietnam (Atlantide 491mila spettatori e il 2,5%).

Su Canale 5 Striscia la Notizia ha avuto 3,073 milioni di spettatori con uno share del 12,2%. Su La7 Otto e mezzo ha riscosso 1,6 milioni e 6,5% con Mattia Santori, Andrea Scanzi e Corrado Augias tra gli ospiti. Su Rete 4 Stasera Italia ha ottenuto 1,164 milioni e 5% e poi 1,020 milioni e 3,9% con Matteo Ricci, Tommaso Labate, Vittorio Sgarbi, Tobia Piller, Daniele Capezzone. Su Rai2 Tg2Post con tra gli ospiti Niccolò Rebecchini e Antonio Bagnai, ha avuto 866mila spettatori e il 3,3% dopo il Tg2 a 1,7 milioni e 7,4%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sei ha ottenuto 2,387 milioni di spettatori e 18,8% mentre L’Eredità per l’Italia ha raccolto 3,8 milioni spettatori e 22,8%. Su Canale 5 in replica Avanti il Primo 1,462 milioni di spettatori e 12,4%, Avanti un Altro ha interessato 2,734 milioni di spettatori e 17,1%.

Tg1 a 5,245 milioni (25,3%); Tg5 3,889 milioni (18,3%); TgLa7 1,061 milioni (5%).

Su Rai1 Porta a Porta 11,4% di share. Tg5 Notte 7,2%. Su Rai 2 Striminzitic Show 4,1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 8,1%.

Gli ascolti del daytime

Al mattino su Rai1 Uno Mattina al 15% di share e Italia Sì! – Giorno per giorno al 10,7% di share. Su Canale5 Mattino Cinque News al 13,8% e 14,9%.

A mezzodì su Rai1 La Prova del Cuoco 11,8%. Su Canale5 Forum in replica 16,6%. Su

Al pomeriggio su Rai1 Io e Te 10,4%, Il paradiso delle signore 11,3%. La Vita in Diretta 16,7%. Su Rai 2 Detto Fatto al 3,5%; su Rai3 Geo Magazine a 6,8%. Su Canale5 Beautiful 16,6%, Una Vita 18%, Daydreamer al 18,8%, Il Segreto 17,6%.

(Nella foto un momento di Juventus-Napoli)